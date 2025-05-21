守護愛情見證承諾 De Beers天然鑽石獻新人

De Beers是全球唯一一個始於鑽石之源的珠寶品牌，並擁有超越135年的深遠傳承，在愛侶們以鑽石銘記愛情故事與生命里程碑之際，獻上大自然的浪漫，以一枚象徵真摯愛情的天然鑽石，見證每一個獨一無二的情感故事。

無論是經典圓滿的圓形明亮式、梨形、枕形、祖母綠、心形或公主方形，De Beers的訂婚鑽戒，提供多種花式切割選擇，搭配多種雋永摩登的設計，將最深刻的祝福凝聚於指尖。DB Classic系列的設計靈感來自羅馬心靈之神賽姬（Psyche）與愛神丘比特（Cupid）之間克服一切阻礙的愛情故事。DB Classic鉑金鑽石戒指主鑽彷彿被愛神羽翼輕托，以經典的V型鑲嵌設計讓鑽石迎向最多光芒。Aura系列以閃耀的密釘微鑲鑽石圈環圍繞主鑽的設計則受到東羅馬帝國拜占庭（Byzantine）文化的影響，完美的比例不僅放大視覺，更提高了鑽石的火光、生命力與亮光。