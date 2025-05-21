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守護愛情見證承諾 De Beers天然鑽石獻新人

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
De Beers訂婚鑽戒系列形象圖，DB Classic系列。圖／De Beers提供
De Beers訂婚鑽戒系列形象圖，DB Classic系列。圖／De Beers提供

De Beers是全球唯一一個始於鑽石之源的珠寶品牌，並擁有超越135年的深遠傳承，在愛侶們以鑽石銘記愛情故事與生命里程碑之際，獻上大自然的浪漫，以一枚象徵真摯愛情的天然鑽石，見證每一個獨一無二的情感故事。

無論是經典圓滿的圓形明亮式、梨形、枕形、祖母綠、心形或公主方形，De Beers的訂婚鑽戒，提供多種花式切割選擇，搭配多種雋永摩登的設計，將最深刻的祝福凝聚於指尖。DB Classic系列的設計靈感來自羅馬心靈之神賽姬（Psyche）與愛神丘比特（Cupid）之間克服一切阻礙的愛情故事。DB Classic鉑金鑽石戒指主鑽彷彿被愛神羽翼輕托，以經典的V型鑲嵌設計讓鑽石迎向最多光芒。Aura系列以閃耀的密釘微鑲鑽石圈環圍繞主鑽的設計則受到東羅馬帝國拜占庭（Byzantine）文化的影響，完美的比例不僅放大視覺，更提高了鑽石的火光、生命力與亮光。

而象徵承諾的結婚對戒，經典的設計能輕鬆與訂婚鑽戒相襯或混搭。備受歡迎的 Infinity 系列以無限符號「∞」為啟發，交疊環繞的戒環讓人想起希臘神話中的堅守愛情數十年的奧德賽（Odysseus）與潘妮洛普（Penelope）備有訂婚鑽戒和對戒可選。De Beers RVL系列將品牌DNA融入戒環，提供各種不同寬度尺寸和貴金屬材質選擇，素面戒指並於內側鑲嵌鑽石，低調高雅。結合鑽石原石守護力量的Talisman系列，無疑為愛情的最佳護身符。

De Beers Talisman系列戒指。圖／De Beers提供
De Beers Talisman系列戒指。圖／De Beers提供
De Beers Inﬁnity 18K玫瑰金圓形明亮式鑽石戒指。圖／De Beers提供
De Beers Inﬁnity 18K玫瑰金圓形明亮式鑽石戒指。圖／De Beers提供
De Beers RVL系列戒指。圖／De Beers提供
De Beers RVL系列戒指。圖／De Beers提供
De Beers Aura鉑金梨形切割鑽石戒指，主鑽0.50克拉起，約20萬8,000元起。圖／De Beers提供
De Beers Aura鉑金梨形切割鑽石戒指，主鑽0.50克拉起，約20萬8,000元起。圖／De Beers提供
De Beers DB Classic系列與Aura系列訂婚鑽戒。圖／De Beers提供
De Beers DB Classic系列與Aura系列訂婚鑽戒。圖／De Beers提供
De Beers Aura鉑金枕形切割鑽石戒指，主鑽0.50克拉起，約22萬1,000元起。圖／De Beers提供
De Beers Aura鉑金枕形切割鑽石戒指，主鑽0.50克拉起，約22萬1,000元起。圖／De Beers提供
De Beers RVL系列結婚戒指與DB Classic系列訂婚鑽戒。圖／De Beers提供
De Beers RVL系列結婚戒指與DB Classic系列訂婚鑽戒。圖／De Beers提供
DB Classic鉑金心形切割鑽石戒指。圖／De Beers提供
DB Classic鉑金心形切割鑽石戒指。圖／De Beers提供
DB Classic鉑金祖母綠式切割鑽石戒指。圖／De Beers提供
DB Classic鉑金祖母綠式切割鑽石戒指。圖／De Beers提供
De Beers DB Classic系列圓形明亮式鑽石戒指。圖／De Beers提供
De Beers DB Classic系列圓形明亮式鑽石戒指。圖／De Beers提供
De Beers Infinity鉑金圓形明亮式鑽石戒指，層疊Infinity 18K白金全鑲鑽結婚戒指。圖／De Beers提供
De Beers Infinity鉑金圓形明亮式鑽石戒指，層疊Infinity 18K白金全鑲鑽結婚戒指。圖／De Beers提供

鑽石 愛情

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