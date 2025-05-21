15位韓星「給粉絲的暖心語錄」！車銀優、Felix、BTS V、GD來撒糖囉

你愛的韓星偶像們來撒糖了~粉絲對偶像的愛絕對不是單戀，有粉絲的不間斷的愛與力挺，韓星偶像們才能持續發光發熱，你們的陪伴、笑容甚至眼中散發的愛意，都是偶像們的強力發電機！

●15位韓星「給粉絲的暖心語錄」：

★「STAY們，有時候我也會感到很孤單和疲憊，但你們的存在，讓我從沒真正覺得自己一個人。」—Stray Kids Felix

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★「我會用我的方式守著你們，因為你們給了我可以走下去的理由。」—車銀優

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★「每次表演結束後我最期待的，不是掌聲，而是看到你們眼裡的光。」—SEVENTEEN金珉奎（Mingyu）

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★「我知道我們有時候距離很遠，但只要我站在舞台上，我就感覺得到你們的心。」—G-Dragon權志龍

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★「每次看到你們在台下的樣子，我都會想：我一定不能讓這樣的笑容消失。」— TOMORROW X TOGETHER SOOBIN

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★「我們之間（指A.R.M.Y）不是用距離算的，是用心跳的頻率連結的。」—BTS V（金泰亨）

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★「我想成為一個你們想到時會感到安心的人，就像你們對我一樣。」—BTS田柾國（Jung Kook）

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★「也許我話不多，但我一直都記得你們為我做的所有事情，那些不是理所當然。」—T.O.P（崔勝鉉）

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★「我每天最幸福的時刻，是看到DIVE留下的留言，謝謝你們讓我有想努力生活的理由。」—IVE張員瑛

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★「我不確定我能走到多遠，但我很確定的是，我會一直帶著你們的愛走下去。」—aespa Karina（劉知珉）

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★「我們也許只是彼此人生中的一小段，但我會很用力地在那段時間裡愛你們。」— IU（李知恩）

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★「我不會說你一定要喜歡我，但我希望你至少能喜歡現在的你自己。」—李泳知

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★「雖然我是站在台上，但每次看見你們的眼神，我才覺得自己像被照亮的人。」—邊佑錫

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★「每當我懷疑自己是否值得站在這個位置時，是你們讓我重新找回了信心。」—李洙赫

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★「你們就像我的陽光，不管我在世界哪個角落，都能感受到你們溫暖的光。」—BLACKPINK Jisoo