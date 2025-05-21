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海生館迎接海神坐騎接班人 海馬寶寶誕生比一元硬幣小

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
出生1至2個月的海馬。圖／海生館提供
出生1至2個月的海馬。圖／海生館提供

屏東海生館台灣水域館的海馬寶寶，近日在展示缸中順利誕生，剛出生的海馬寶寶比一元硬幣還小，可愛模樣萌翻眾人。海生館表示，海馬雖然是魚類，但外型與一般魚類差異極大，又是自然界中少見的「父職育幼」，堪稱「外星級別生物」。

海生館表示，海馬的繁殖是自然界的奇景，孵育過程由雌性海馬將卵產進雄性腹部的育兒囊（孵卵囊），經2至3周懷卵期後，再由海馬爸爸「生」出小海馬。這種由雄性擔任懷孕角色的特殊機制自然界少見，也提升了小海馬的孵化存活率。

剛出生的小海馬穩定攝食是生存關鍵，初期必須供應適口性高且體型極小的活餌，並在水質穩定、溫度適宜的條件下細心照護，才能讓其順利成長，這也展現了海生館在生物繁殖與照養技術上的成果。

海生館表示，海馬是魚類，因獨特外型在希臘神話中被視作為海神的坐騎。牠游泳時靠背鰭與胸鰭快速擺動，但每分鐘僅能移動1至3公尺，是海中著名的「慢速選手」。

但別看牠們游得慢，進食時動作超快，牠的細長吻部捕食時會快速伸出並瞬間吸入獵物，形成強大吸力。雖然每口進食的量不多，但海馬進食次數頻繁、代謝率高，每日可進食數十次甚至上百次。

遊客也能報名參加「魚你同行-台灣水域館後場探秘體驗」活動，由解說員帶領深入生物照護基地，近距離觀察海馬的生活環境、身體構造，一睹「海神坐騎」的真面目。

出生1至2個月的海馬。圖／海生館提供
出生1至2個月的海馬。圖／海生館提供
剛出生的小海馬比一元硬幣還小。圖／海生館提供
剛出生的小海馬比一元硬幣還小。圖／海生館提供

魚類

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