南台最大LV專賣店！台南新光三越開幕獻獨家水晶刺繡包

路易威登台南新光三越專門店全新盛大開幕,共兩層樓的寬廣空間總計269坪 (890平方公尺),為南臺灣最大,展售女裝、男裝、皮件、配飾、鞋履、高級香水、高級珠寶暨腕表以及Objets Nomades傢俱系列等全品項,為台灣南部消費者提供全方位的生活藝術文化。

專門店外牆設計以1888年問世流傳至今的傳奇棋盤格Damier為靈感,店內空間則延續巴黎方登廣場路易威登之家的設計美學,櫥窗本季限定主題為《Tool Face》,以硬箱製作過程所使用的製作工具,組合成一張張充滿童趣的臉孔。

專賣店一樓為女士專區,包括皮件飾品區、高級香水區、高級女裝、鞋履與高級珠寶暨腕表區,並裝飾許多當代藝術作品,包括義大利藝術家Isadora Capraro的《Wubble》、 比利時安特衛普藝術家Jesse vermeeren的《Figures》、中國當代藝術家萬里雅的《Forever》等。

二樓為男士專區,展售男裝、皮件、鞋履、旅行主題區、與VIP貴賓室,並以路易威登長年合作的攝影師作品點綴其中,例如來自Jean Larivière捕捉旅行藝術精髓的《Caravan of Camels in Pushka》與Jacques Henri Lartigue的《Voyage en Capitale, Louis Vuitton et Paris》,而達拉(Darra)的畫作《紅色窗簾Red Curtain》則以藍色、綠色和磚瓦紅的鮮活結合,捕捉了台南的城市印象。

隨著2025度假女裝系列上市,全新開幕的台南新光三越專門店搶先首賣其中以丹寧與拉菲草打造的Neverfull、Dauphine、Capucines Mini、Diane等經典包款,洋溢夏日愜意氛圍,其中Capucines Mini包款的丹寧Monogram上繡有精緻珠綴和閃亮盧勒克斯金屬細線;獨家女士包款Speedy 25 Monogramissim則添加奢華的鱷魚皮革飾邊和獨特的珠寶風格鉚釘鏈條。

而獨家男士包款Speedy P9 Bandoulière 30,採用黑色絨面皮革打造,鑲綴Monogram圖案的水晶,共有三千多顆水晶,耗時超過95小時的刺繡手工技藝。另有多款充滿奢華渡假氣息的經典包款,融入棕櫚樹圖案、Monogram Glow艷彩塗層帆布、或裝飾珍珠細節,呼應2025早秋男裝系列的靈感 – 來自巴黎至邁阿密的度假遊輪旅程。