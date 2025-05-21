米其林三星餐廳「態芮」結束休業 6月13日起正式回歸

首家以「時尚台灣菜」接連於2023、2024拿下《米其林指南》三星殊榮的「態芮Taïrroir」，正式宣告將結束長達三個多月的休業，預定於6月13日晚餐時段起，以改裝後的嶄新風貌正式回歸。餐廳透過FB粉專表示，「以沉澱後的全新姿態與抖擻精神，再次開門迎接您的回來。」

「態芮Taïrroir」自今年4月1日起至6月11日暫時休業，進行空間改裝，同時也針對餐飲服務的所有細節，進行更深刻的雕琢與升級，希望未來能夠為顧客帶來更細緻、更完美的用餐體驗，「這不僅是一場改裝，而是我們對『味道』、『空間』與『體驗』的重新定義。」「態芮 Taïrroir」期待透過這次的暫時歇息，「讓空間沉澱，讓服務升華，讓味道與感受再次蛻變。」

在餐廳空間進行更新期間，「我們放慢了腳步，卻始終沒有停下對風味的想像。」主廚何順凱（Chef Kai）和團隊走進日常的紋理，「在看似平凡的片刻中，尋找靈感與感動。」他們重新思索料理的模樣、空間的節奏與服務的溫度，希望「以更細膩的筆觸、更深刻的情感，描繪出屬於這個世代的風味故事。」

「態芮Taïrroir」創立於2016年，餐廳命名結合「Taiwan」與「Terroir（風土）」二字，開幕時的空間鋪陳，也呼應台灣山繞海環的地理特色，希望能夠以西餐技法呈現台灣風味，闡述出屬於台灣新世代的飲食精神。「態芮 Taïrroir」在2018年於《米其林指南》獲得一星榮耀，接下來連續4年贏得二星，並於2023年成為首家以台灣料理獲得三星肯定的台灣餐廳。