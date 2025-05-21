BOVET高登鐘表老爺形象店中店 隱世殿堂獻精雕巧藝

身為時間的載具，手表除了強調精準複雜，超乎想像的工匠技法更是鐘表收藏的樂趣所在。獨立品牌BOVET近日於高登鐘錶台北老爺形象店帶來品牌店中店，透過Récital 12系列36毫米腕表、Récital 27系列玫瑰金三地時間腕表與Récital 30系列世界時區腕表等多款作品，再度展現瑞士傳統手工藝的美與價值所在。

成立於西元1822年、一度為中國清王朝所喜愛的BOVET，又以多種精雕技法別具一格。像是最知名的Fleurisanne雕紋是以古希臘石柱花卉藤蔓為靈感，Bris de Verre圖案則是以繁複的三角形碎玻璃組成，而從機芯（或面盤）中央向外擴散漸變的光芒紋，則呈現了如太陽般的放射狀、華麗奪目。

全新對外公開的BOVET高登鐘表台北老爺形象店中店選用了大量深咖啡色原木搭配上金色黃銅勾邊、藍色的釘釦單椅，同樣散發一如機芯精雕的古典美感。新品中Récital 27系列玫瑰金三地時間腕表則宛如一「心」三用：13DM04-3FPL手動上鍊機芯除了具有中央的大型時間顯示，面盤左右的次表盤可分別顯示第二地與第三地時間，並可於上方視窗顯示（調整）所在城市名稱；面盤先於底部施以不規則的機刻雕花、再施以藍色琺瑯；另有綠色皮帶搭配綠色面盤款式。

在日內瓦鐘表與奇蹟表展發表的新作「Récital 30系列世界時區腕表」則也在近日火速來台，耗時六年研發的表款是以26個滾軸組成了世界時間顯示，同時每個滾軸皆具備四地位置，可對應包含世界協調時間（UTC）、美洲夏令時間（AST）、歐洲與美洲夏令時間（EAS），以及歐洲冬令時間（EWT）；搭配上弧形的藍寶石水晶鏡面後，呈現一種懷舊的開闊情懷，表款並有玫瑰金、鈦金屬兩種材質；BOVET Récital 12系列36毫米腕表則借鏡了古典樂的曼妙聆聽感受，透過綠松石色或覆盆子的紅色漆面機刻雕花面盤、扭曲的時鐘與分鐘指針、精鋼表圈上的鑽石鑲嵌，讓時計像一首悅耳音符在無聲中鳴奏喜悅。

BOVET高登鐘表台北老爺形象店中店地址為：台北市中山區中山北路二段37-1號，每日早上10點半營業至晚上8點半，亦可電洽：02-2563-3538、預約鑑賞。