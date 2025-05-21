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布局新零售 北京台商打造質感廚品體驗空間

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
「犇賦Bf北京廚品體驗空間」主理人、台商王桂婕說，期待透過廚品體驗場域擴大客群圈層，帶給消費者全新零售模式，也期待將此商業模式帶回台灣。記者陳政錄／攝影
「犇賦Bf北京廚品體驗空間」主理人、台商王桂婕說，期待透過廚品體驗場域擴大客群圈層，帶給消費者全新零售模式，也期待將此商業模式帶回台灣。記者陳政錄／攝影

近年全球經濟成長放緩，「消費降級」成為零售業一大挑戰，但看準大陸高淨值人群對生活「剛需」消費仍然堅挺，由台商與Bf平台合作的「犇賦Bf北京廚品體驗空間」，於昨日（20日）在北京創1958園區開業。台商王桂婕說，期待透過廚品體驗場域擴大客群圈層，給消費者帶來全新的零售模式。

犇賦Bf中高端廚品私域零售體系平台創始人是來自上海，在廚房領域深耕20年的Ben，以溫馨、美感、質感等為關鍵詞打造廚品體驗空間，自海外引進採用「碳石墨」等新材質技術、更環保，又兼具顏值的廚具。

過去作為一線銷售人員，Ben認為，隨消費者對生活方式追求的升級，舊有的銷售形式已無法滿足需求。因此，2021年上海Bf空間成立後，作為Ben老戰友的北京台商王桂婕，在找到投資人後，於今年520在北京成立Bf平台在大陸的第2家線下店「犇賦Bf北京廚品體驗空間」。

王桂婕認為，烹飪是最生活化的場景之一，又能維繫家庭情感。隨著社會發展，人們開始追求烹飪工具、食材、廚房場域優化，因此，廚品體驗空間期待透過線下展示體驗，不定期舉辦美食品鑑、烘培等活動的方式，擴大客群圈層。

對於「消費降級」成為零售業一大挑戰，王桂婕說，雖然經濟成長放緩，但對於大陸的中高消費人群，可能不投資、不買房，但不可能不吃飯，因此貼合生活「剛需」的私領域產品，讓消費者之間「好康逗相報」反而受到歡迎。

Ben也表示，以上海的經驗來看，大陸已有不少人群開始追求更健康、有質感的飲食習慣，粗估全大陸有百萬個家庭的市場基礎，在累積上海、北京經驗，具備設計團隊和零售體系後，也期待未來在更多城市打造廚品體驗空間。

王桂婕說，Bf空間內的核心視覺裝置—半圓形檯面，除了能演示產品，更有「聚」的含義，讓更多對美食、美物、美好的生活方式嚮往的同頻者能聚集於此。作為北京空間的主理人，她也期盼將此一商業模式帶回台灣。

Bf平台引入採用「碳石墨」等材質的中高端廚具進入大陸市場，「碳石墨」是將碳在3000℃左右的高溫下製成的高純度碳，純度水準達99.95%，具備較佳的導熱性、蓄熱性、耐熱性，和高強度、重量輕等特點。記者陳政錄／攝影
Bf平台引入採用「碳石墨」等材質的中高端廚具進入大陸市場，「碳石墨」是將碳在3000℃左右的高溫下製成的高純度碳，純度水準達99.95%，具備較佳的導熱性、蓄熱性、耐熱性，和高強度、重量輕等特點。記者陳政錄／攝影
「犇賦Bf北京廚品體驗空間」對廚具進行展示，也有提供消費者到現場體驗、烹飪，舉辦活動等社交功能。記者陳政錄／攝影
「犇賦Bf北京廚品體驗空間」對廚具進行展示，也有提供消費者到現場體驗、烹飪，舉辦活動等社交功能。記者陳政錄／攝影

消費者 北京 上海

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