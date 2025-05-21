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全台首間NB RUN運動體驗店 風格店裝多元裝備完整呈現

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
New Balance全台首家「NB RUN運動體驗店」進駐台北信義商圈。
New Balance全台首家「NB RUN運動體驗店」進駐台北信義商圈。

New Balance全台首家「NB RUN運動體驗店」進駐台北信義商圈，以品牌精神「Run Your Way」為核心設計理念，全店集齊品牌旗下全系列運動商品，並設立跑者專屬置物櫃，打造兼具功能性與視覺享受的運動購物環境。

「NB RUN 運動體驗店」以木質牆面搭配現代感設計，店內分為「跑步」、「室內運動」與「專業運動」三大區域，陳列商品涵蓋從入門跑鞋、專業競速裝備，到大谷翔平聯名系列商品、KAWHI & TWO WXY籃球鞋，以及齊全的NB運動服飾系列，滿足各類運動愛好者的不同需求。

開幕活動邀請修杰楷出席，分享他長達十年的跑者歷程，他談到「跑步讓我在身心靈層面都更加強大，不只是體能訓練，更是一種沉澱思緒與轉化心境的過程。」他鼓勵想嘗試跑步的朋友「只要開始跑步，你就是跑者。」

為慶祝「NB RUN運動體驗店」開幕，New Balance 以「Run Your Way」為核心精神，推出一系列主題講座，涵蓋「跑步訓練」、「跑者故事」、「運動女性」與「專業運動員」四大面向，邀請多位運動好手分享訓練經驗與心法。

另外，5月25日前在NB RUN運動體驗店購買指定鞋子、服飾任二件8.5折，消費滿5,800元即贈「NB紓壓按摩球2入組」。

修杰楷身穿New Balance Hyper Sport運動機能系列套裝，以及最新一代FuelCell Rebel v5跑鞋。圖／New Balance提供
修杰楷身穿New Balance Hyper Sport運動機能系列套裝，以及最新一代FuelCell Rebel v5跑鞋。圖／New Balance提供
New Balance全台首家「NB RUN運動體驗店」進駐台北信義商圈。圖／New Balance提供
New Balance全台首家「NB RUN運動體驗店」進駐台北信義商圈。圖／New Balance提供
修杰楷鼓勵想嘗試跑步的朋友「只要開始跑步，你就是跑者。」圖／New Balance提供
修杰楷鼓勵想嘗試跑步的朋友「只要開始跑步，你就是跑者。」圖／New Balance提供

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