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格蘭利威進駐COMPUTEX 2025 致敬世界之最科技峰會

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
格蘭利威為層峰VIP獨家鉅獻，COMPUTEX 2025 以67面金獎「利威奢創18年」珍稀款待。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威為層峰VIP獨家鉅獻，COMPUTEX 2025 以67面金獎「利威奢創18年」珍稀款待。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

單一麥芽蘇格蘭威士忌全球領導品牌格蘭利威（The Glenlivet），持續倡議品牌「創新自我」核心價值，連續八年推出「獨獻台灣系列」新品，持續展現出對台灣市場的深刻重視。為持續歌頌台灣這片土地的傲人成就，格蘭利威今年更首次進駐「COMPUTEX 2025」，為品牌在台灣市場再次寫下新事蹟。

同樣訴求創新本質、並彰顯台灣站上世界之最高度的「COMPUTEX 2025」，與格蘭利威的品牌精神不謀而合。台灣以強悍的半導體產業實力，被譽為「世界最強的科技島」，每一年COMPUTEX都是全球半導體、科技業必定躬逢其盛的世界級產業盛會，「COMPUTEX 2025」更是再次彰顯出世界科技中心的領導風範，匯聚來自 24個國家、近450家新創企業參與，相較去年成長12.5%。

誓言以世界之最的好酒，致敬世界之最的新創科技，格蘭利威將於「COMPUTEX 2025」現場獻上「12年首席三桶」、「12年首席三桶限定調酒」，以及榮獲最多國際威士忌金獎的「奢創高年份系列18年」，完美致敬世界之最等級的科技盛會。

在「COMPUTEX 2025」，更有為頂端VIP客群而打造的「COMPUTEX Hospitality Lounge」，格蘭利威同樣以快閃形式共襄盛舉，並且選擇旗下酒款中，唯一斬獲高達67面國際威士忌金獎，並且更於今年ISC國際烈酒競賽再摘雙金榮耀的「奢創高年份系列18年」，獻給萬中選一的賓客，作為最珍稀的款待。

格蘭利威「奢創高年份系列18年」由首席調酒師運用了不同種類的橡木桶，創造豐富華美的風味層次，初次裝填與二次裝填美國橡木桶捎來熱帶果香，雪莉桶則賦予酒液多重辛香。華美的風味層次，斬獲超過67面國際金獎的傲人佳績，完美匹配VIP層峰高度等級的非凡品味。

在「COMPUTEX台北國際電腦展」盛會中，格蘭利威將在這座串聯台灣自然風貌，融入 「綠色科技島」 設計意念，讓現代科技與自然共融的社交空間中，帶來旗下「獨獻台灣系列」中歷經300餘位台灣品飲者味蕾的嚴格實測，屢獲國際烈酒金獎肯定，更榮登米其林指南官方唯一指定威士忌的「12年首席三桶」，同時格蘭利威更同步推出COMPUTEX 2025獨家限定的「12年首席三桶調酒」。

賓客除了能純飲感受格蘭利威「12年首席三桶」，所乘載美國橡木桶、加勒比海蘭姆桶、初次裝填波本桶所匯聚的三桶黃金比例外，現場更提供「鳳梨、蘋果、花梨木」、「茉莉、春茶、柑橘」兩款以「12年首席三桶」為基底的限定調酒，分別選用台灣在地水果與春茶，讓獨獻台灣的精神完美貫徹在每一口的品飲中，為這場高端創新的科技品飲局，留下難以忘懷的雋永餘韻。

◎格蘭利威進駐「COMPUTEX 2025」

．活動地點：台北南港展覽館2館4樓 (台北市南港區經貿二路2號)

．活動時間：即日起至5月23日（五） 每日08:30～17:30

．活動機制：憑Computex入場 QR code即可兌換調酒或純飲乙份，每日數量有限，贈完為止

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭利威首度進駐 「COMPUTEX 2025」，以世界之最的創新風味，致敬最頂尖的科技峰會。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威首度進駐 「COMPUTEX 2025」，以世界之最的創新風味，致敬最頂尖的科技峰會。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威與 COMPUTEX 2025 攜手，讓世界看見台灣的驕傲。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威與 COMPUTEX 2025 攜手，讓世界看見台灣的驕傲。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭利威12年首席三桶」為基底的兩款限定調酒，完美貫徹獨獻台灣的精神。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭利威12年首席三桶」為基底的兩款限定調酒，完美貫徹獨獻台灣的精神。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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