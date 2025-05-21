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東南旅遊、CloudMile 萬里雲 旅展推 AI 魔鏡智能選旅

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞洲最具指標性的觀光盛會之一「2025 TTE 台北國際觀光博覽會」將於5月23日至26日在台北世貿登場。東南旅遊宣布攜手AI技術服務公司CloudMile萬里雲，於展場推出「AI魔鏡智能選旅」互動體驗，現場民眾只要自拍照片，即可由 AI 智慧分析，推薦最適合的個人化旅遊行程。

「AI 魔鏡智能選旅」由 CloudMile 萬里雲為東南旅遊提供技術協助，整合最新AI人臉檢測與表情辨識技術，結合服裝顏色分析與圖像標籤，串連Google Workspace 雲端應用，打造AI旅行推薦體驗。參展消費者只需站在互動裝置前自拍一張照片，AI 將即時辨識使用者的情緒與穿搭風格，從東南旅遊豐富的旅遊電商資料庫中，自動生成最適合消費者的個人化行程，並以專屬簡報方式展示推薦行程亮點，提供一站式的智慧選旅服務，以及後續的行程特色介紹與比價等相關服務。

此次體驗進一步串接東南旅遊線上電商平台，讓消費者可於現場即時掃描 QR Code，以手機查看個人化推薦行程的詳細內容、行程特色與售價，不需人擠人排隊比價，就能快速掌握最適合自己的旅遊提案，大幅提升選旅效率與便利性。

CloudMile萬里雲指出，這項合作是持續推進生成式 AI 與多模態AI技術落地的重要里程碑。CloudMile 萬里雲成立以來，已累計服務超過 1,200 家企業與機構，涵蓋政府單位、國際半導體領導企業、亞洲知名零售品牌、金融金控集團、傳統製造產業與新興數位原生品牌。近年更積極協助旅遊、教育、醫療、零售電商等垂直產業導入 AI 智能服務，協助企業優化營運流程、提升客戶體驗與決策效率。

CloudMile 萬里雲此次協助東南旅遊導入「AI 魔鏡智能選旅」，是擴展AI服務至旅遊體驗場域的重要實踐，進一步驗證生成式AI技術不僅能協助企業內部工作流程優化，更能驅動消費者端的創新服務應用，實現 AI 與產業深度融合的下一步。

萬里 消費 AI

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