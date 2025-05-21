嘉義火鍋店轉戰砂鍋粥 前棒球國手郭文居闢戰場

嘉義市大雅路餐飲美食林立，尤其是火鍋店競爭激烈，曾任里長、議員的前棒球國手郭文居經營火鍋十幾年，近來改弦易轍推出砂鍋粥「鍋老爺」，在一片鍋物中異軍突起，推出後Google美食評論維持4.9高分，逐漸豎立口碑。

嘉義市大雅路為串連市區與通往大阿里山風景區重要通道，且鄰近蘭潭、仁義潭風景區，由於地理位置佳，逐漸成為嘉義市美食匯集地區，去年承億集團將汽車旅館改造山樣子美食基地，吸引林聰明沙鍋魚頭「聰明鍋」等10多家美食業者進駐。

郭文居的阿布火鍋也在大雅路經營10多年，今年3月29日看板卻轉換成砂鍋粥「鍋老爺」，外界以為換老闆了，其實並沒有，還是一樣的經營團隊。

郭文居表示，火鍋品牌已經營10幾年，但火鍋店太競爭，父親郭建華在深圳經營餐廳逾20年，希望將砂鍋粥這美味引進嘉義地區，便開始進行。當時想取個讓大家深刻印象的店名，因為砂鍋粥都是一鍋一鍋的，想到這是以父親為主的餐廳，「鍋老爺」親切可愛非常符合爸爸的原味，於是「鍋老爺潮汕砂鍋粥」。

郭文居說，「鍋老爺」匯聚極鮮的海陸食材，秉持食材新鮮，以最能保留食材原味的砂鍋精心熬煮，口口鮮香，粒粒滋補，撫胃療癒，米粒散而不化，端看火候掌握，生米現滾的美味來自嚴選台東香米。

潮汕砂鍋粥講究砂鍋烹煮、生米入鍋、食材新鮮、高湯味美，特色現點現煮，以新鮮海鮮或肉類為主料，熬煮成粥，可隨食客自由挑選搭配，都是採鮮食料理，煮出的粥品鮮度與美味自不在話下。

郭文居說，粥品一直是老少咸宜的餐點選項，潮汕砂鍋粥現點現煮，以新鮮食材搭配濃郁高湯，粥鹹香鮮美的豐厚滋味，與一般台灣食用鹹粥與白粥的認知不同。

除了主菜砂鍋粥外，也有配菜，如金沙小卷、酒香紅糟肉、月亮蝦餅、泰式椒麻雞、中式沙茶牛肉、臘肉炒高麗菜等等。郭文居表示，為迎合台灣人的口味砂鍋粥會稍作調整，配菜也是配合台灣的飲食習慣。採現點現作平均20分鐘才能上桌，建議事先預訂，近期也將再推出高麗菜飯、芋頭飯等。