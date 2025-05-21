快訊

聘任爭議／大學法遭挑戰？教評會外設「第四審」引反彈

老翁疑「路怒症」上身釀3死車禍…情緒難冷靜怎辦？醫教2招解套

美中角力下人口悄轉變 日本史上首見中國人「大遷移」

高齡駕駛肇事件數創7年最高 交長陳世凱曝1原因

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會進行專案報告，指出高齡駕駛換照年齡從75歲下修至70歲，並新增實際訓練課程，主因為老年人口增加，盼能降低肇事事故件數。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會進行專案報告，指出高齡駕駛換照年齡從75歲下修至70歲，並新增實際訓練課程，主因為老年人口增加，盼能降低肇事事故件數。記者胡瑞玲／攝影

三峽車禍事故震驚社會，交通部昨宣布未來高齡駕駛換照年齡將從75歲下修至70歲，並新增實際訓練課程，但根據統計，自2017年交通部推出高齡駕駛換照計畫後，迄今高齡駕駛肇事件數逐年增加，交通部長陳世凱今表示，主因為老年人口增加，因此宣布下修換照年齡，盼能降低件數。

交通部昨針對高齡駕照監管召開記者會，會中陳世凱指出，未來將參考日本作法，修法把換照年齡下修至70歲，加嚴認知功能測驗；有肇事紀錄者需完成「安全駕駛實地訓練課程」、危險感知及交通安全教育課程、體格檢查。

根據交通部統計，2016年高齡駕駛換照計畫實施前，高齡駕駛肇事事故件數為2萬7935件，但自計畫實施後，2017年高齡駕駛肇事事故有3萬285件、2018年3萬5668件、2019年3萬9823件、2020年4萬4512件、2021年4萬6497件、2022年4萬9771件、2023年5萬6074件、2024年5萬8822件。

陳世凱今赴立法院交通委員會進行專案報告，針對高齡駕駛肇事件數增加，陳世凱會前接受聯訪時表示，目前70歲以上有駕照者182.6萬人，預估十年後，70歲以上有駕照者約272萬人。

至於如何降低高齡駕駛肇事件數？陳世凱說，根據過去10年數據顯示，雖然高齡駕駛肇事件數增加，但並非巨幅增加，這次宣布下修高齡駕駛換照年齡至70歲，就是希望可以降低肇事件數，並把危險感知及認知能力列為重要評估項目。

高齡駕駛 陳世凱 交通部長

延伸閱讀

三峽車禍太痛…駕駛換照年齡 擬下修至70歲

三峽重大事故 交長公開行程取消、520周年記者會也喊卡

78歲余翁駕車暴衝！16人傷、4人命危 今年2月才換照

交通部實現花東3小時疏運SOP 陳世凱發文感謝同仁

相關新聞

跟我的洋裝真搭！凱特王妃收男童Jellycat絨毛玩偶 背後原因藏感人洋蔥

威廉王子與凱特王妃於5月20日在白金漢宮主持最新一場皇室花園派對，只見凱特王妃以奶油黃色Emilia Wickstead...

高齡駕駛肇事件數創7年最高 交長陳世凱曝1原因

三峽車禍事故震驚社會，交通部昨宣布未來高齡駕駛換照年齡將從75歲下修至70歲，並新增實際訓練課程，但根據統計，自2017...

街頭成展廳！藝術家帶粉紅雕塑「重返地球」 快閃英國倫敦街頭

台灣藝術家廖迎晰日前帶著她的粉紅色雕塑作品「重返地球」，在英國倫敦著名的大英博物館、泰晤士河畔、倫敦鐵橋、大笨鐘、泰德美...

聯名新滋味！亞尼克×統一木瓜牛乳 生乳捲、布丁上桌

聯名撞出新滋味！「亞尼克」今夏攜手「統一木瓜牛乳」，推出「木瓜牛乳生乳捲」，另有多款水果系甜點同步登場。至於「萬歲牌」則...

有行旅／遊南投 賞宋居園林

宋居隱匿南投山林，為一代茶王私人招待所，有行旅獨家安排文人四藝和曲水流觴，體驗宋代東方美學，還將參訪榮獲建築首獎的毓繡美...

Ardbeg Day台灣登場！七大沉浸式體驗重現25年經典歷程

每年5月艾雷島嘉年華（Fèis Ìle）的最後一個星期六Ardbeg Day，是全球同慶雅柏（Ardbeg）威士忌品牌的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。