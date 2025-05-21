跟我的洋裝真搭！凱特王妃收男童Jellycat絨毛玩偶 背後原因藏感人洋蔥

威廉王子與凱特王妃於5月20日在白金漢宮主持最新一場皇室花園派對，只見凱特王妃以奶油黃色Emilia Wickstead訂製洋裝、搭配Philip Treacy同色帽款亮相，典雅迷人。她更重戴2011年婚禮上的Robinson Pelham鑽石耳環，橡樹葉與橡果造型承載了米德爾頓家族（凱特王妃家族）徽章意義，也彰顯了她對威廉王子的深情，讓整體造型更增添情感深度。

據外媒報導，派對現場溫馨感人，凱特與威廉特別接待癌逝少女攝影師莉茲哈頓的家人。莉茲曾在病中獲邀前往溫莎拍攝威廉，實現遺願。王妃追憶了莉茲的創意與堅毅，並接受了她9歲的弟弟馬特奧、贈送的兩個黃色Jellycat玩偶，一個是檸檬派，一個是醃黃瓜，王妃暖心說著：「跟我的洋裝真搭。」這段真摯互動，不僅溫暖全場，也彰顯了凱特在恢復癌症療程後，依舊堅持皇室職責：以愛與關懷，持續撫慰民心。