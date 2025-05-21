聯名新滋味！亞尼克×統一木瓜牛乳　生乳捲、布丁上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
亞尼克「新鮮芒果生乳捲」回歸登場，售價565元。圖／亞尼克提供
亞尼克「新鮮芒果生乳捲」回歸登場，售價565元。圖／亞尼克提供

聯名撞出新滋味！「亞尼克」今夏攜手「統一木瓜牛乳」，推出「木瓜牛乳生乳捲」，另有多款水果系甜點同步登場。至於「萬歲牌」則是與彰化人氣烘焙店「小熊菓子」合作，將招牌堅果與台式馬卡龍融合，推出「杏仁腰果芙菲小圓餅」，並可享「買越多越便宜」的團購優惠，最高享53折起。

迎來品牌12週年，「亞尼克」以「冰菓室美好滋味」為主題，攜手「統一木瓜牛乳」，推出全新「木瓜牛乳生乳捲」。將統一木瓜牛製成滑嫩的義式奶酪，再搭配輕盈的北海道奶霜作為內餡，並以木瓜風味的泡芙蛋糕包裹，帶來熟成木瓜的獨特果香與甘甜，即日起限時登場，12公分380元、18公分420元。

此外，同樣使用統一木瓜牛乳為基底的「木瓜鮮奶酪布丁」，結合奶霜、鮮奶奶酪、木瓜牛乳奶酪，呈現層次分明的創意滋味，每份79元。同樣結合冰菓室概念的「Hello蜜瓜凍」、「白桃優格奶酪」，也同步限定上市，帶來清爽的夏季滋味，均為89元。另外迎接芒果季到來，「新鮮芒果生乳捲」也重新回歸市場。內餡使用屏東枋山「盧家芒果」，果肉飽滿多汁並具均衡酸甜，12公分495元，18公分565元。

慶祝週年，6月30日前門市消費淨額滿1,899元，贈「法式質感點心匙2入禮盒」，贈完為止；消費滿3,000元則贈「木瓜牛乳生乳捲」1條，贈品不累贈。此外，即日起至7-ELEVEN等各大通路購買「統一木瓜牛乳478ml」，憑瓶身折價貼紙至亞尼克門市購買木瓜牛乳生乳捲，享一條折價50元。

「萬歲牌」今夏與彰化人氣烘焙店「小熊菓子」攜手，聯名打造「杏仁腰果芙菲小圓餅」，以台式馬卡龍為概念，將萬歲牌蜜汁腰果原果碎粒、100%全天然杏仁果醬製成內餡，帶來濃郁的堅果香氣與風味層次，自即日起至6月18日期間，於蝦皮吃貨節限時販售，並享多種組合優惠方案。單組售價490元，6入組優惠價1,790元；18入組優惠價4,680元；24入組優惠價6,240元，最高可享53折優惠。

亞尼克「木瓜鮮奶酪布丁」，售價79元。圖／亞尼克提供
亞尼克「木瓜鮮奶酪布丁」，售價79元。圖／亞尼克提供
萬歲牌與小熊菓子聯手，打造「杏仁腰果芙菲小圓餅」。圖／萬歲牌提供
萬歲牌與小熊菓子聯手，打造「杏仁腰果芙菲小圓餅」。圖／萬歲牌提供
亞尼克聯手統一木瓜牛乳，推出全新「木瓜牛乳生乳捲」，售價420元。圖／亞尼克提供
亞尼克聯手統一木瓜牛乳，推出全新「木瓜牛乳生乳捲」，售價420元。圖／亞尼克提供
亞尼克慶12週年慶，推出多款「冰菓室美好滋味」主題甜點。圖／亞尼克提供
亞尼克慶12週年慶，推出多款「冰菓室美好滋味」主題甜點。圖／亞尼克提供

芒果 奶酪 亞尼克

延伸閱讀

陸央行：實施好適度寬鬆的貨幣政策 滿足實體經濟融資需求

賴清德「兩岸併購說」背後藏1動機？ 郭正亮：獨派都傻眼了

在日式老屋中享受「枯山水甜點」！還有昭和風布丁聖代

最牛一輪／統一強勢 元大49鍍金

相關新聞

聯名新滋味！亞尼克×統一木瓜牛乳　生乳捲、布丁上桌

聯名撞出新滋味！「亞尼克」今夏攜手「統一木瓜牛乳」，推出「木瓜牛乳生乳捲」，另有多款水果系甜點同步登場。至於「萬歲牌」則...

Ardbeg Day台灣登場！七大沉浸式體驗重現25年經典歷程

每年5月艾雷島嘉年華（Fèis Ìle）的最後一個星期六Ardbeg Day，是全球同慶雅柏（Ardbeg）威士忌品牌的...

6月壽星「住1送1」再抽3萬住宿券！嘉義福容voco慶周年

台灣首間洲際酒店旗下voco品牌「嘉義福容voco酒店」將於6月27日邁入一周年，值此時刻，酒店推出多項慶祝活動與限時優...

獨／南昌街40年「阿助水餃」熄燈！粉絲不捨：吃了30年

記憶中的滋味又少一間！開業40年、隱身在中正紀念堂附近的低調小店「阿助水餃」，近期傳出已於4月底結束營業的消息，令許多粉...

辻利茶舗「焙茶甜點」登場！加碼「台南限定聯名款」

來自京都的百年抹茶「辻利茶舗」，今夏以京都、奈良產地焙茶，於台北遠百信義店打造「焙茶祭」，推出一系列焙茶甜點。其中「宇治...

最奢華高級訂製！DIOR卓越逸品訂製沙龍登台

Dior自即日起至5月25日止，於瓶蓋工廠台北製造所舉辦「卓越逸品訂製沙龍」（LES SALONS D’EXCEPTIO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。