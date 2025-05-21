聯名新滋味！亞尼克×統一木瓜牛乳　生乳捲、布丁上桌

聯名撞出新滋味！「亞尼克」今夏攜手「統一木瓜牛乳」，推出「木瓜牛乳生乳捲」，另有多款水果系甜點同步登場。至於「萬歲牌」則是與彰化人氣烘焙店「小熊菓子」合作，將招牌堅果與台式馬卡龍融合，推出「杏仁腰果芙菲小圓餅」，並可享「買越多越便宜」的團購優惠，最高享53折起。

迎來品牌12週年，「亞尼克」以「冰菓室美好滋味」為主題，攜手「統一木瓜牛乳」，推出全新「木瓜牛乳生乳捲」。將統一木瓜牛製成滑嫩的義式奶酪，再搭配輕盈的北海道奶霜作為內餡，並以木瓜風味的泡芙蛋糕包裹，帶來熟成木瓜的獨特果香與甘甜，即日起限時登場，12公分380元、18公分420元。

此外，同樣使用統一木瓜牛乳為基底的「木瓜鮮奶酪布丁」，結合奶霜、鮮奶奶酪、木瓜牛乳奶酪，呈現層次分明的創意滋味，每份79元。同樣結合冰菓室概念的「Hello蜜瓜凍」、「白桃優格奶酪」，也同步限定上市，帶來清爽的夏季滋味，均為89元。另外迎接芒果季到來，「新鮮芒果生乳捲」也重新回歸市場。內餡使用屏東枋山「盧家芒果」，果肉飽滿多汁並具均衡酸甜，12公分495元，18公分565元。

慶祝週年，6月30日前門市消費淨額滿1,899元，贈「法式質感點心匙2入禮盒」，贈完為止；消費滿3,000元則贈「木瓜牛乳生乳捲」1條，贈品不累贈。此外，即日起至7-ELEVEN等各大通路購買「統一木瓜牛乳478ml」，憑瓶身折價貼紙至亞尼克門市購買木瓜牛乳生乳捲，享一條折價50元。