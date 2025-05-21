有行旅／遊南投 賞宋居園林

宋居隱匿南投山林，為一代茶王私人招待所，有行旅獨家安排文人四藝和曲水流觴，體驗宋代東方美學，還將參訪榮獲建築首獎的毓繡美術館，走訪百年陶藝莊園的東光陶莊。同時涵碧樓湖光軒和產地家宴提供旅人獨特的美食饗宴。從古典建築到現代美術、田野職人到風土饗宴，跟著有行旅來場以五感認識南投的深度之旅。

有行旅企業家山居歲月系列《南投山澗園林 宋居》三天兩夜旅程，九月十六日至九月十八日，報名請洽02-8643-3543、8643-3905，或瀏覽有行旅官網。