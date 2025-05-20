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Ardbeg Day台灣登場！七大沉浸式體驗重現25年經典歷程

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
2025 Ardbeg Day獻上全新限量版威士忌「雅柏煙燻宇宙」，歡慶Ardbeg Day展開「煙燻宇宙時空」的冒險航程。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025 Ardbeg Day獻上全新限量版威士忌「雅柏煙燻宇宙」，歡慶Ardbeg Day展開「煙燻宇宙時空」的冒險航程。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

每年5月艾雷島嘉年華（Fèis Ìle）的最後一個星期六Ardbeg Day，是全球同慶雅柏（Ardbeg）威士忌品牌的重要節日。今年的 Ardbeg Day 適逢雅柏委員會成立第25週年，酒廠和全球各地將展開一場前所未有的「煙燻宇宙時空」冒險體驗。台灣 Ardbeg Day也將於5月31日星期六登場，品牌精心打造的七大沉浸式體驗區，邀請雅柏小野獸們穿越蟲洞，回顧雅柏25年來的經典歷史。

迎接今年Ardbeg Day的到來，雅柏選在這個別具意義的一天，獻上富有奇幻能量的限量版威士忌—「雅柏煙燻宇宙（Ardbeg Smokiverse）」。這款佳釀首度採用「高濃度麥汁」（High Gravity Mash）技術製作，透過減少糖化過程中使用的水量，最終使酒體在波本桶中陳釀的過程展現更奔放、馥郁的層次風味，打造出一款充滿熱帶果香維度的甜美泥煤大作。

「『雅柏煙燻宇宙』是我們首款使用高濃度麥汁（High Gravity Mash）釀造的威士忌，它將我們單一麥芽威士忌經典的泥煤風味，打開了全新的味覺維度。透過將麥芽汁的密度提升到新的高度，我們從麥芽桶的最深處汲取了更多果香和甜美的風味。」雅柏威士忌創作總監比爾‧梁思敦博士（Dr. Bill Lumsden）表示：「初啜一口，你將體驗到一陣充滿馥郁的果香，猶如煙燻泡泡糖的味道，還有大麥的香氣。隨後，泥煤風味與多汁的熱帶水果交織，最終沉浸於黑糖的豐富深度之中。」

今年的 2025 Ardbeg Day 以宇宙重力為主題，邀請雅柏小野獸們穿越蟲洞進入「煙燻宇宙時空」，透過品牌精心設計的七大沉浸式體驗，「飲」領小野獸們回顧雅柏25年來的輝煌歷史，同時展開一場跨越時空的感官品酩之旅。

現場也將提供以「煙燻宇宙」為靈感的限定調酒，讓每位雅柏宇宙探索家在這段奇幻旅程中能一邊啜飲、一邊感受來自全新的高重力麥芽威士忌——「雅柏煙燻宇宙」。

◎2025 台灣 Ardbeg Day「雅柏煙燻宇宙」

．活動時間：2025年05月31日 星期六 14:00～18:00 （13:30開放報到）

．活動地點：年代攝影棚（台北市內湖區新湖二路146巷18號1樓）

．報名網址：https://reurl.cc/xNeXDb

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「雅柏煙燻宇宙」首款高濃度麥汁製程威士忌驚豔登場，開啟泥煤與熱帶果香交織的味覺星際旅行。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「雅柏煙燻宇宙」首款高濃度麥汁製程威士忌驚豔登場，開啟泥煤與熱帶果香交織的味覺星際旅行。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
透過七大沈浸式體驗，2025 Ardbeg Day以煙燻宇宙開啟一場奇幻旅程， 揭開雅柏製酒哲學及跨越時空的品酩之旅。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
透過七大沈浸式體驗，2025 Ardbeg Day以煙燻宇宙開啟一場奇幻旅程， 揭開雅柏製酒哲學及跨越時空的品酩之旅。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「雅柏煙燻宇宙」容量700毫升，酒精濃度48.3%，建議售價3,000元。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「雅柏煙燻宇宙」容量700毫升，酒精濃度48.3%，建議售價3,000元。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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