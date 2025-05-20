6月壽星「住1送1」再抽3萬住宿券！嘉義福容voco慶周年

台灣首間洲際酒店旗下voco品牌「嘉義福容voco酒店」將於6月27日邁入一周年，值此時刻，酒店推出多項慶祝活動與限時優惠，包括6月全月透過IHG官網訂房即可參加「voco+1轉盤活動」，有機會抽中價值3萬元以上的套房住宿券。同步祭出超值住房專案、加價100元即可享用雙人晚餐。

此外，另有「6月壽星同慶」住房專案，可在整個6月享有「住1晚送1晚」的優惠。還有「voco+1套房627專案」，即日起至6月30日，凡預訂單臥套房或和式套房皆可直接打6.27折，除了包含迎賓氣泡酒、翌日早餐外，還能有享有2～4人在JOIN'S CAFÉ & BISTRO 90分鐘微醺時光禮遇。

嘉義福容voco酒店日前於社群網站公布「voco+1」周年影片，只要分享影片，就有機會免費入住原價36,000元的單臥套房或20,000元豪華客房。6月1日至30日期間、透過IHG官方管道訂房的賓客，也可獲得一次抽獎機會，獎項豐富多元，包含單臥套房、和式套房及親子主題家庭套房住宿券，還有套房升等券等。

因應周年慶，酒店也讓旅客的百元鈔票發揮最大價值！即日起至6月30日，只需加價100元，即可升等入住舒適宜人的「高級客房（一大床）」，再享雙人田園西餐廳半自助式晚餐，含價值1,080+10%的主廚精選主餐，搭配無限量供應的無國界自助餐檯。

田園西餐廳也祭出抽獎活動，消費3千元可獲一次抽獎機會，獎項包含雙人份丁骨牛排（價值2,680元）或是半隻龍蝦（價值1,680元）免費吃。福粵樓則祭出四人合菜專案4,888元，凡選用合菜即享一次抽獎機會，兩間餐廳更於6月27日加碼隱藏大獎，餐費直接現打7折優惠。JOIN'S CAFÉ & BISTRO酒吧於活動期間推出單人627元可享指定啤酒無限暢飲。大廳咖啡廳則主打飲品及蛋糕組合，180元以下任選搭配一組只要199元，四人同行優惠價627元。

相關資訊可上網查詢：https://www.fullon-hotels.com.tw/voco/tw/。