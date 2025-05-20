獨／南昌街40年「阿助水餃」熄燈！粉絲不捨：吃了30年

記憶中的滋味又少一間！開業40年、隱身在中正紀念堂附近的低調小店「阿助水餃」，近期傳出已於4月底結束營業的消息，令許多粉絲感到不捨，表示「謝謝阿助水餃帶給我美好的回憶」、「我最愛的水餃！」

創業於1985年的阿助水餃，店址位於南昌路上，乃是藏身在二樓的水餃餐廳。最初，阿助自南昌路騎樓下的路邊攤起家，隨著時代變遷，在2007年遷至現址。店內主打高麗菜、韭菜等手工水餃，還有酸辣湯，以及豆干、牛肚、豬頭皮等滷味小菜。雖然並非一樓店面也沒有華麗裝潢，但是憑藉著道地的好滋味與實惠價格，仍吸引許多民眾登門用餐，其中也不乏從小吃到大的熟客。