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獨／南昌街40年「阿助水餃」熄燈！粉絲不捨：吃了30年

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
雖然店面位於二樓，但阿助水餃仍吸引許多民眾登門用餐。圖／擷取自阿助水餃粉絲頁
雖然店面位於二樓，但阿助水餃仍吸引許多民眾登門用餐。圖／擷取自阿助水餃粉絲頁

記憶中的滋味又少一間！開業40年、隱身在中正紀念堂附近的低調小店「阿助水餃」，近期傳出已於4月底結束營業的消息，令許多粉絲感到不捨，表示「謝謝阿助水餃帶給我美好的回憶」、「我最愛的水餃！」

創業於1985年的阿助水餃，店址位於南昌路上，乃是藏身在二樓的水餃餐廳。最初，阿助自南昌路騎樓下的路邊攤起家，隨著時代變遷，在2007年遷至現址。店內主打高麗菜、韭菜等手工水餃，還有酸辣湯，以及豆干、牛肚、豬頭皮等滷味小菜。雖然並非一樓店面也沒有華麗裝潢，但是憑藉著道地的好滋味與實惠價格，仍吸引許多民眾登門用餐，其中也不乏從小吃到大的熟客。

在google map中，阿助水餃獲得超過400則評論，獲得4.1分。不過在今年4月底，阿助水餃發布歇業公告，表示「天下無不散之宴席，故事總要有個句點。」並指出「人力不足，實在難以繼續為您服務」，並於4月24日結束營業。隨著歇業消息出爐，粉絲也表示「好可惜啊～南昌街的美食選擇更少了啊～」、「吃了三十年，前幾天撲空發現停業我兩個孩子都難過」

阿助主打手工水餃與特色滷味。圖／擷取自阿助水餃粉絲頁
阿助主打手工水餃與特色滷味。圖／擷取自阿助水餃粉絲頁

韭菜 粉絲 水餃

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