辻利茶舗「焙茶甜點」登場！加碼「台南限定聯名款」

來自京都的百年抹茶「辻利茶舗」，今夏以京都、奈良產地焙茶，於台北遠百信義店打造「焙茶祭」，推出一系列焙茶甜點。其中「宇治焙茶麻糬巴斯克」擁有濃郁茶香以及軟彈的內餡，入口可以享受豐富的口感，單片150元，6吋優惠價759元。「京町焙茶霜淇淋」富有焙茶獨特的迷人香氣，為夏日帶來消暑暢快，每份110元。除此之外，還有焙茶主題的「辻利蕨餅百匯」、「經典白玉百匯」、「京町焙茶拿鐵」等不同品項。

內用限定的專屬套餐「宇治焙茶時光套餐」，一次集結宇治焙茶麻糬巴斯克、焙茶霜淇淋、日式白玉串糰子、焙茶生果凍等4種甜點，搭配指定茶飲1杯，每套450元，還可享「加購飲品79折」優惠。另款「宇治焙茶冰心大福」使用細緻宇治焙茶粉與日本四葉奶霜調製內餡，外層則是細緻的大福外皮。「宇治焙茶冰心大福套餐」售價205元，含大福2入與指定茶飲1杯，內用限定。另外還有4入外帶方案，原價315元，優惠價279元。週末購買焙茶霜淇淋／百匯系列，即享「第2杯飲品75折（任一款飲品）」。

除此之外，辻利茶舗今年再度攜手人氣咖啡廳「Tella Tella Cafe」，於台北本店與台南新店限定推出全新系列飲品與甜點。首推款「辻利莓煩惱抹茶歐蕾」選用辻利鹿兒島「丸香抹茶」搭配鮮奶為基底，再配上手作莓果醬，在粉綠漸層中可享受回甘茶韻與酸甜果香，每杯210元。「辻利抹茶凍紅豆歐蕾」則是將鮮奶加入紅豆、抹茶凍，最後現刷抹茶淋面，營造出視覺與味覺的多層堆疊，每杯230元。亦還有「辻利丸香抹茶歐蕾」售與「宇治焙茶歐蕾」，各為190、180元。