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最奢華高級訂製！DIOR卓越逸品訂製沙龍登台

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Galons Dior 18K金與玫瑰金鑲鑽戒指，63萬元。圖／Dior提供
Galons Dior 18K金與玫瑰金鑲鑽戒指，63萬元。圖／Dior提供

Dior自即日起至5月25日止，於瓶蓋工廠台北製造所舉辦「卓越逸品訂製沙龍」（LES SALONS D’EXCEPTION），採私人預約制。這項2022年起於台灣推出的服務，以品牌高級訂製服為核心精神的個人訂製服務（made to order）為核心，涵蓋紳士訂製西服、配件、女士珍稀皮革配件與珠寶腕表等豐富品項，為所有考究工藝細節與展現個人風格訂製色彩的品味人士，提供鑑賞與訂製的尊榮服務。

男士套版訂製服務採用全新季度的季節性面料，靈感取材自品牌創辦人迪奧先生鍾愛的傳奇南法度假勝地伊甸豪海角酒店（Eden-Roc），是歐美政商名流與明星雲集之地，也是坎城電影節的慈善晚宴選址。這座建於拿破崙三世時期的著名陽光別墅（The Sun Villa），和地中海度假休閒到夜間晚宴的各種活動，啟發了系列面料的豐富色階選擇：日裝採用素有纖維寶石支撐的喀什米爾羊絨與棉質、真絲混紡，自然延展而貼合身型；晚裝選用山東府綢與玉石纖維材質，以極為細緻的微織工藝塑造出挺拔剪裁。

除了面料材質，還有斜紋、條紋、英倫風格紋、千鳥格紋、方格等展現工藝特色的多樣編織手法。品牌提供最為經典且具修身效果的各種西裝版型選擇：從標準貼身剪裁（Standard Fit）到貼合身形的西裝版型（Adjusted Fit），或強調衣著與行動間舒適感的（Loose Fit）、日間著裝的晨禮服（Morning Coat）、西裝背心等三件式西裝，以至於多樣化領口、袖口的個人化襯衫等。同時，還有男士配件、公事包與鞋履等多元品項訂製服務，打造完整的專屬風格配件。

而同場展出的珠寶與腕表，由珠寶創意總監Victoire de Castellane精心打造，則聚焦於各系列的核心創作主題及其延伸之全新設計。如Galons高級珠寶系列以單件作品便展現多樣式的寶石切割工藝，呼應高級訂製服中不同經緯織法所營造的豐富編織層次。適逢推出十周年之際的Rose des Vents系列，則以如幸運符般的設計語彙傳遞祝福寓意。

LES SALONS D'EXCEPTION卓越逸品訂製沙龍

日期：2025年5月20日至5月25日

地點：台北市南港區南港路二段13號（瓶蓋工廠台北製造所）

＊採私人預約制

男士套版訂製服務（MTM）TUXEDO提供不同身形的男士在西服面料與剪裁等多元選擇。圖／Dior提供
男士套版訂製服務（MTM）TUXEDO提供不同身形的男士在西服面料與剪裁等多元選擇。圖／Dior提供
Dior Étoile des Vents 玫瑰金鑲鑽單耳耳環，26萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Étoile des Vents 玫瑰金鑲鑽單耳耳環，26萬5,000元。圖／Dior提供
現場展出男士腕表。記者孫曼／提供
現場展出男士腕表。記者孫曼／提供
現場展出男士腕表。記者孫曼／提供
現場展出男士腕表。記者孫曼／提供
男士套版訂製服務（MTM）TUXEDO提供不同身形的男士在西服面料與剪裁等多元選擇。圖／Dior提供
男士套版訂製服務（MTM）TUXEDO提供不同身形的男士在西服面料與剪裁等多元選擇。圖／Dior提供
現場展出男士腕表。記者孫曼／提供
現場展出男士腕表。記者孫曼／提供
Dior Grand Bal Toile De Jouy Or腕表，200萬元。圖／Dior提供
Dior Grand Bal Toile De Jouy Or腕表，200萬元。圖／Dior提供
CHIFFRE ROUGE 41毫米精鋼玫瑰金雙色腕表。圖／Dior提供
CHIFFRE ROUGE 41毫米精鋼玫瑰金雙色腕表。圖／Dior提供
Rose des Vents羅盤玫瑰珍珠母貝玫瑰金多層次手鍊，80萬元。圖／Dior提供
Rose des Vents羅盤玫瑰珍珠母貝玫瑰金多層次手鍊，80萬元。圖／Dior提供
男士套版訂製服務（MTM）BLUE SUIT以最為經典且具修身效果的西裝版型為基礎。圖／Dior提供
男士套版訂製服務（MTM）BLUE SUIT以最為經典且具修身效果的西裝版型為基礎。圖／Dior提供
男士套版訂製服務。記者孫曼／提供
男士套版訂製服務。記者孫曼／提供
Diorigami鑽石與彩寶玫瑰金彩漆裝飾不對稱耳飾，60萬元。圖／Dior提供
Diorigami鑽石與彩寶玫瑰金彩漆裝飾不對稱耳飾，60萬元。圖／Dior提供
CHIFFRE ROUGE 38毫米霧面黑色相鑽腕表。圖／Dior提供
CHIFFRE ROUGE 38毫米霧面黑色相鑽腕表。圖／Dior提供
Dior卓越逸品訂製沙龍現場展出高級訂製製表。記者孫曼／攝影
Dior卓越逸品訂製沙龍現場展出高級訂製製表。記者孫曼／攝影
Dior卓越逸品訂製沙龍現場展出高級珠寶。記者孫曼／攝影
Dior卓越逸品訂製沙龍現場展出高級珠寶。記者孫曼／攝影
My Dior 18K白金鑽石手環，530萬元。圖／Dior提供
My Dior 18K白金鑽石手環，530萬元。圖／Dior提供
Dior Rose Céleste 18K金縞瑪瑙珍珠母貝鑲鑽雙層長項鍊，200萬元。圖／Dior提供
Dior Rose Céleste 18K金縞瑪瑙珍珠母貝鑲鑽雙層長項鍊，200萬元。圖／Dior提供
Dior The Charms彩寶鑲鑽項鍊，110萬元。圖／Dior提供
Dior The Charms彩寶鑲鑽項鍊，110萬元。圖／Dior提供
Galons Dior 18K金與玫瑰金鑲鑽手鍊，220萬元。圖／Dior提供
Galons Dior 18K金與玫瑰金鑲鑽手鍊，220萬元。圖／Dior提供
Dior Grand Bal Broderie Florale腕表，170萬元。圖／Dior提供
Dior Grand Bal Broderie Florale腕表，170萬元。圖／Dior提供
Dior卓越逸品訂製沙龍現場展出高級珠寶。記者孫曼／攝影
Dior卓越逸品訂製沙龍現場展出高級珠寶。記者孫曼／攝影
男士套版訂製服務（MTM）BLUE SUIT以最為經典且具修身效果的西裝版型為基礎。圖／Dior提供
男士套版訂製服務（MTM）BLUE SUIT以最為經典且具修身效果的西裝版型為基礎。圖／Dior提供

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