最奢華高級訂製！DIOR卓越逸品訂製沙龍登台

Dior自即日起至5月25日止，於瓶蓋工廠台北製造所舉辦「卓越逸品訂製沙龍」（LES SALONS D’EXCEPTION），採私人預約制。這項2022年起於台灣推出的服務，以品牌高級訂製服為核心精神的個人訂製服務（made to order）為核心，涵蓋紳士訂製西服、配件、女士珍稀皮革配件與珠寶腕表等豐富品項，為所有考究工藝細節與展現個人風格訂製色彩的品味人士，提供鑑賞與訂製的尊榮服務。

男士套版訂製服務採用全新季度的季節性面料，靈感取材自品牌創辦人迪奧先生鍾愛的傳奇南法度假勝地伊甸豪海角酒店（Eden-Roc），是歐美政商名流與明星雲集之地，也是坎城電影節的慈善晚宴選址。這座建於拿破崙三世時期的著名陽光別墅（The Sun Villa），和地中海度假休閒到夜間晚宴的各種活動，啟發了系列面料的豐富色階選擇：日裝採用素有纖維寶石支撐的喀什米爾羊絨與棉質、真絲混紡，自然延展而貼合身型；晚裝選用山東府綢與玉石纖維材質，以極為細緻的微織工藝塑造出挺拔剪裁。

除了面料材質，還有斜紋、條紋、英倫風格紋、千鳥格紋、方格等展現工藝特色的多樣編織手法。品牌提供最為經典且具修身效果的各種西裝版型選擇：從標準貼身剪裁（Standard Fit）到貼合身形的西裝版型（Adjusted Fit），或強調衣著與行動間舒適感的（Loose Fit）、日間著裝的晨禮服（Morning Coat）、西裝背心等三件式西裝，以至於多樣化領口、袖口的個人化襯衫等。同時，還有男士配件、公事包與鞋履等多元品項訂製服務，打造完整的專屬風格配件。

而同場展出的珠寶與腕表，由珠寶創意總監Victoire de Castellane精心打造，則聚焦於各系列的核心創作主題及其延伸之全新設計。如Galons高級珠寶系列以單件作品便展現多樣式的寶石切割工藝，呼應高級訂製服中不同經緯織法所營造的豐富編織層次。適逢推出十周年之際的Rose des Vents系列，則以如幸運符般的設計語彙傳遞祝福寓意。

LES SALONS D'EXCEPTION卓越逸品訂製沙龍

日期：2025年5月20日至5月25日

地點：台北市南港區南港路二段13號（瓶蓋工廠台北製造所）