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Hermes petit h台中工坊 珍奶、鳳梨台灣元素幽默滿滿

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Hermes petit h系列熊與獼猴造型置物盒，100萬2,500元。圖／Hermes提供
Hermes petit h系列熊與獼猴造型置物盒，100萬2,500元。圖／Hermes提供

在Hermes 16個不同產品線（部門）裡，最討喜的petit h回來台灣嘍！今年Hermes petit h創意總監Godefroy de Virieu邀請台灣藝術家郭恩愷合作，從新竹的國有林場中取得柳杉木材，將佔地兩層樓的Hermes台中大遠百專賣店打造了多個特製櫥窗、petit h系列商品，更有期間限定的petit h工坊展覽，已從即日起開展。

除了是建築人，郭恩愷也是世界少見使用「蒸氣彎曲樹」工法、將杉木轉化為帶有建築意念藝術作品的藝術家。這次他與Hermes的合作籌備長達一年，郭恩愷先從Hermes文化中馬車的輪子發想，選用柳杉打造了「NK’s workshop from forest」，將他在山上的工作室情境重現至Hermes台中大遠百專賣店空間內。基於「全幹利用」的理念，他將一顆杉木的不同部位取其特性，重新利用。他解釋例如一顆柳杉全長約25公尺，其中中段韌性最強做成彎曲木、末梢較細做成「掛瓦條」，根部則切成「雨淋板」，「樹的餘料很難（再）做成規格品，但可以透過理性的綑綁，將樹材這種有機、感性的素材，形塑出符合陳列機能的桌子。」

各種陳設如尼龍綁帶、量測工具，不僅以工匠職人精神結合「全幹利用」理念、最後創造出Hermes台中大遠百專門店二樓入口入生生不息的「生命之圈」。郭恩愷表示，在不同樹木品種中他對杉木有著特別感情，因為樹能長到一定程度、能被收穫是非常不容易支事，也讓他發心：「當我決定一棵樹在森林裡倒下的時候，你會想要更物盡其用完整的樹材。」

事實上，petit h有別於所有Hermes其他16個產品部門的最大之處就在於：沒有範本（型錄）。petit h部門完全是從現有的材料包含皮革、水晶、布料織品、手表的五金零件中，從無到有重新發想。永續、環保、環境友善固然是人類文明發展的重要指標，但Hermes的petit h系列更在設計中注入趣味，令人從心底浮起了微笑。

佔地寬闊的Hermes台中大遠百專門店二樓已然渲染上petit h的童趣玩味，在分成A、B、C的三個展區中，除了入口處的「生命之圈」還原郭恩愷在山上的木造工作坊，並陳列了合計約2,000件大小不一的petit h系列商品，包含像是以絲巾改造的鯉魚旗櫥窗、致敬台灣水果王國的陶瓷置物盒、使用水晶與砂漿製造的法式燭台、以皮革馬鞍架改造而成的電吉他，甚至是以拼接皮革打造的超可愛河馬造型親子皮革沙發。

其中一座兩件枝狀大燭台套組是將聖路易水晶與泥漿以異材質結合，同時再將聖路易水晶的杯子改造成燭台，也由於燭台套組為兩件式、可自由組合裝置；同時Hermes並將老舊的馬鞍重新利用，其中一款改造成造型俐落的單椅，另一款則改造成電吉他，成為Hermes的第一「件」樂器，帶來奇妙的裝置趣味。

Hermes「petit h工坊展覽」已由即日起於愛馬仕台中大遠百專門店展出，周一至周五為早上11點開始、周六周日則為早上10點半開始，每日皆至晚上10點為止，展期並至2025年6月2日為止。

Hermes台中大遠百專門店二樓近日除帶來「petit h工坊展覽」，並獻上合計約2,000件petit h系列商品、別開生面。圖／Hermes提供
Hermes台中大遠百專門店二樓近日除帶來「petit h工坊展覽」，並獻上合計約2,000件petit h系列商品、別開生面。圖／Hermes提供
Hermes台中大遠百專門店的「petit h工坊展覽」，本次邀請台灣藝術家郭恩愷打造了一座「生命之圈」、還原藝術家在山上的木工坊情境。圖／Hermes提供
Hermes台中大遠百專門店的「petit h工坊展覽」，本次邀請台灣藝術家郭恩愷打造了一座「生命之圈」、還原藝術家在山上的木工坊情境。圖／Hermes提供
將瓷器、皮革、軟木塞、皮革重新組合的超大掛飾，將項鍊宛如照射「放大燈」般成為家中趣味擺設。記者釋俊哲／攝影
將瓷器、皮革、軟木塞、皮革重新組合的超大掛飾，將項鍊宛如照射「放大燈」般成為家中趣味擺設。記者釋俊哲／攝影
使用各種皮鬚、皮片、皮條重新設計的掛飾，成為Hermes包款的最佳配件。記者釋俊哲／攝影
使用各種皮鬚、皮片、皮條重新設計的掛飾，成為Hermes包款的最佳配件。記者釋俊哲／攝影
Hermes petit h系列鳳梨與獼猴風景大號椅凳，121萬1,400元。圖／Hermes提供
Hermes petit h系列鳳梨與獼猴風景大號椅凳，121萬1,400元。圖／Hermes提供
各種混合了皮革、水晶、織品布料甚至是手表零件的petit h系列商品，成為一種愛物與品味的幽默轉化。圖／Hermes提供
各種混合了皮革、水晶、織品布料甚至是手表零件的petit h系列商品，成為一種愛物與品味的幽默轉化。圖／Hermes提供
Hermes petit h系列兩件枝狀大燭台套組，80萬6,200元。圖／Hermes提供
Hermes petit h系列兩件枝狀大燭台套組，80萬6,200元。圖／Hermes提供
以Hermes絲巾改造成的鯉魚旗，充滿日式傳統節氣聯想。記者釋俊哲／攝影
以Hermes絲巾改造成的鯉魚旗，充滿日式傳統節氣聯想。記者釋俊哲／攝影
Hermes petit h系列珍珠奶茶造型吊飾，20,700元。圖／Hermes提供
Hermes petit h系列珍珠奶茶造型吊飾，20,700元。圖／Hermes提供
Hermes petit h系列豌豆、鳳梨、香蕉置物盒，（各）19萬6,400元。圖／Hermes提供
Hermes petit h系列豌豆、鳳梨、香蕉置物盒，（各）19萬6,400元。圖／Hermes提供

藝術家 水晶 愛馬仕

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