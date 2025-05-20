Hermes petit h台中工坊 珍奶、鳳梨台灣元素幽默滿滿

在Hermes 16個不同產品線（部門）裡，最討喜的petit h回來台灣嘍！今年Hermes petit h創意總監Godefroy de Virieu邀請台灣藝術家郭恩愷合作，從新竹的國有林場中取得柳杉木材，將佔地兩層樓的Hermes台中大遠百專賣店打造了多個特製櫥窗、petit h系列商品，更有期間限定的petit h工坊展覽，已從即日起開展。

除了是建築人，郭恩愷也是世界少見使用「蒸氣彎曲樹」工法、將杉木轉化為帶有建築意念藝術作品的藝術家。這次他與Hermes的合作籌備長達一年，郭恩愷先從Hermes文化中馬車的輪子發想，選用柳杉打造了「NK’s workshop from forest」，將他在山上的工作室情境重現至Hermes台中大遠百專賣店空間內。基於「全幹利用」的理念，他將一顆杉木的不同部位取其特性，重新利用。他解釋例如一顆柳杉全長約25公尺，其中中段韌性最強做成彎曲木、末梢較細做成「掛瓦條」，根部則切成「雨淋板」，「樹的餘料很難（再）做成規格品，但可以透過理性的綑綁，將樹材這種有機、感性的素材，形塑出符合陳列機能的桌子。」

各種陳設如尼龍綁帶、量測工具，不僅以工匠職人精神結合「全幹利用」理念、最後創造出Hermes台中大遠百專門店二樓入口入生生不息的「生命之圈」。郭恩愷表示，在不同樹木品種中他對杉木有著特別感情，因為樹能長到一定程度、能被收穫是非常不容易支事，也讓他發心：「當我決定一棵樹在森林裡倒下的時候，你會想要更物盡其用完整的樹材。」

事實上，petit h有別於所有Hermes其他16個產品部門的最大之處就在於：沒有範本（型錄）。petit h部門完全是從現有的材料包含皮革、水晶、布料織品、手表的五金零件中，從無到有重新發想。永續、環保、環境友善固然是人類文明發展的重要指標，但Hermes的petit h系列更在設計中注入趣味，令人從心底浮起了微笑。

佔地寬闊的Hermes台中大遠百專門店二樓已然渲染上petit h的童趣玩味，在分成A、B、C的三個展區中，除了入口處的「生命之圈」還原郭恩愷在山上的木造工作坊，並陳列了合計約2,000件大小不一的petit h系列商品，包含像是以絲巾改造的鯉魚旗櫥窗、致敬台灣水果王國的陶瓷置物盒、使用水晶與砂漿製造的法式燭台、以皮革馬鞍架改造而成的電吉他，甚至是以拼接皮革打造的超可愛河馬造型親子皮革沙發。

其中一座兩件枝狀大燭台套組是將聖路易水晶與泥漿以異材質結合，同時再將聖路易水晶的杯子改造成燭台，也由於燭台套組為兩件式、可自由組合裝置；同時Hermes並將老舊的馬鞍重新利用，其中一款改造成造型俐落的單椅，另一款則改造成電吉他，成為Hermes的第一「件」樂器，帶來奇妙的裝置趣味。