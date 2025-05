ROSÉ腳上這雙PUMA又準備賣爆了？H-STREET渾身復古潮

在薄底鞋的賽道裡,少不了PUMA的「SPEEDCAT」薄底賽車鞋,現在PUMA更是端出今年話題薄底鞋新作「H-STREET」,並在首爾邀請全球品牌大使ROSÉ出席盛大發布會。H-STREET依然保有品牌競速感的DNA,鞋身的螢光炫彩與銀色跑道線條,渾身充滿飆速未來感。

在首爾全球首發現場眾星雲集,包括ROSÉ、ITZY禮志、THE BOYZ柱延、《魷魚遊戲》曹柔理、《苦盡柑來遇見你》李濬榮,都穿上H-STREET螢光綠配色,一穿即成造型亮點,無論搭配寬褲、連身裙或丹寧材質,一秒抓住目光。H-STREET也將在6月限量搶先登台。

復古、輕量是潮鞋圈依然暢行無阻的關鍵字,PUMA也決定從千禧年檔案庫重建經典,H-STREET薄底鞋設計靈感來自PUMA檔案庫的經典田徑釘鞋,其原型可追溯至90年代末的Harambee競速鞋型,在千禧年時期,PUMA將此鞋轉換為日常鞋款、命名為H-STREET。今年新款更自帶街頭潮流氛圍,漂亮的融合了運動與潮流感,一腳穿上有如重返千禧年代。

New Balance全新聯名Made in UK 991v2

New Balance再度與韓國街頭潮流品牌thisisneverthat攜手推出全新聯名鞋「Made in UK 991v2」,其原身也是千禧年代推出的經典代表鞋型之一。

991鞋款最早於2001年問世,其後繼版本991v2於2023年推出,在設計與機能層面全面升級。該鞋款產自New Balance位於英國Flimby的製鞋工廠,以精緻細節與質感聞名。

這次聯名鞋款鞋面選用高級豬皮絨面與透氣網布拼接,展現細膩質感,主色調以低調優雅的鼠尾草灰為主,呼應thisisneverthat一貫的復古美學風格,鞋款中底搭載FuelCell科技與ENCAP緩震系統,提供優異腳感,並加入緩震科技,保留經典外型的同時,鞋款功能持續突破。