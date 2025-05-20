寶格麗最新Polychroma頂級珠寶亮相 史上最多高價系列

寶格麗（BVLGARI）於義大利發表品牌最新頂級珠寶系列「Polychroma」，這如同一面稜鏡從各個角度捕捉光線。250件全新頂級珠寶與腕表新作中，有60件作品為百萬歐元等級的高價頂尖之作，是品牌有史以來數量最多的一次。系列更將寶格麗的珠寶DNA延伸至珠寶包款、眼鏡與香水等三大奢華配件領域，展現品牌的深厚實力。

在古希臘文中，poly 意指「眾多」，chromia 則代表「色彩」，再融合品牌致敬永恆之都羅馬的字根Roma，最後形塑出「Polychroma」 一詞，系列以色彩為共同語言、以靈動光影為表現手法，設計橫跨多個時代與文化，創造萬花筒般的繽紛面向。巔峰之作包含奇蹟藝廊（Gallery of Wonders）共五件薈萃珍稀寶石與精湛工藝的頂級珠寶傑作。

Bvlgari Cosmic Vault蒼穹之拱頂級藍寶石與鑽石項鍊是珠寶創意總監Lucia Silvestri以羅馬天際線與穹頂之美為靈感的創作，主石為一顆重達123.35克拉的斯里蘭卡甜麵包山型切割藍寶石，濃郁色澤讓人想起品牌曾為伊麗莎白泰勒 （Elizabeth Tyalor）所打造的項鍊。Bvlgari Celestial Mosaic穹宇馬賽克頂級彩寶與鑽石項鍊從耶利哥（Jericho）十八世紀「生命之樹」馬賽克中汲取靈感，重達131.21克拉的塔吉克尖晶石為現存全球市場上第四大的頂尖品質逸品。

充滿生命力Polychromatic Bloom絢彩盛綻頂級彩寶與鑽石項鍊，共鑲嵌三顆份量豐厚的蛋面切割主石：一顆重達106.36克拉的紅碧璽、55.52克拉的橄欖石及55.11克拉的坦桑石，設計非常寶格麗。The Magnus Emerald壯麗祖母綠頂級祖母綠與鑽石項鍊採用流線設計，中央鑲嵌一顆重達241.06克拉來自哥倫比亞的祖母綠，是該地礦區歷年來最令人矚目的珍稀寶石之一。最初於1928年由Leonilde Bulgari為其母親所設計的Trombino戒指，在Polychroma系列中經重新詮釋為全新鉑金戒指作品Essence of Yellow曦之真諦 頂級艷彩黃鑽與鑽石戒指，重45克拉的豔彩黃鑽採用條俐落的Asscher切割，散發出喜悅和象徵太陽的活力，同時彰顯了品牌標誌性工藝的高雅建築特色。