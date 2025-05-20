寶格麗最新Polychroma頂級珠寶亮相 史上最多高價系列
寶格麗（BVLGARI）於義大利發表品牌最新頂級珠寶系列「Polychroma」，這如同一面稜鏡從各個角度捕捉光線。250件全新頂級珠寶與腕表新作中，有60件作品為百萬歐元等級的高價頂尖之作，是品牌有史以來數量最多的一次。系列更將寶格麗的珠寶DNA延伸至珠寶包款、眼鏡與香水等三大奢華配件領域，展現品牌的深厚實力。
在古希臘文中，poly 意指「眾多」，chromia 則代表「色彩」，再融合品牌致敬永恆之都羅馬的字根Roma，最後形塑出「Polychroma」 一詞，系列以色彩為共同語言、以靈動光影為表現手法，設計橫跨多個時代與文化，創造萬花筒般的繽紛面向。巔峰之作包含奇蹟藝廊（Gallery of Wonders）共五件薈萃珍稀寶石與精湛工藝的頂級珠寶傑作。
Bvlgari Cosmic Vault蒼穹之拱頂級藍寶石與鑽石項鍊是珠寶創意總監Lucia Silvestri以羅馬天際線與穹頂之美為靈感的創作，主石為一顆重達123.35克拉的斯里蘭卡甜麵包山型切割藍寶石，濃郁色澤讓人想起品牌曾為伊麗莎白泰勒 （Elizabeth Tyalor）所打造的項鍊。Bvlgari Celestial Mosaic穹宇馬賽克頂級彩寶與鑽石項鍊從耶利哥（Jericho）十八世紀「生命之樹」馬賽克中汲取靈感，重達131.21克拉的塔吉克尖晶石為現存全球市場上第四大的頂尖品質逸品。
充滿生命力Polychromatic Bloom絢彩盛綻頂級彩寶與鑽石項鍊，共鑲嵌三顆份量豐厚的蛋面切割主石：一顆重達106.36克拉的紅碧璽、55.52克拉的橄欖石及55.11克拉的坦桑石，設計非常寶格麗。The Magnus Emerald壯麗祖母綠頂級祖母綠與鑽石項鍊採用流線設計，中央鑲嵌一顆重達241.06克拉來自哥倫比亞的祖母綠，是該地礦區歷年來最令人矚目的珍稀寶石之一。最初於1928年由Leonilde Bulgari為其母親所設計的Trombino戒指，在Polychroma系列中經重新詮釋為全新鉑金戒指作品Essence of Yellow曦之真諦 頂級艷彩黃鑽與鑽石戒指，重45克拉的豔彩黃鑽採用條俐落的Asscher切割，散發出喜悅和象徵太陽的活力，同時彰顯了品牌標誌性工藝的高雅建築特色。
頂級珠寶腕表中，Nuvole Preziose雲之幻境頂級珠寶懷表以八角形設計呼應馬克森提烏斯大教堂的壯麗穹頂。這款匠心獨具的懷錶歷時1,560小時打造而成；以螢火蟲照亮的羅馬之夜為靈感的Notte Stellata 繁星之夜Divas' Dream頂級珠寶腕表，不對稱的穹頂表盤呼應寶格麗經典蛋面型切割；Serpenti Aeterna頂級珠寶腕表是經典靈蛇的現代演繹；Gioco di Forme e Colori繽紛萬象頂級珠寶神秘腕表充滿生命力的極繁主義美學，則向品牌的色彩美學致敬。
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