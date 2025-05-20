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光看就想預約！米其林1星「de nuit」新菜一口嚐盡春天

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「de nuit」於2021至2024年連續4年獲得《米其林指南》一星殊榮。圖／de nuit提供
「de nuit」於2021至2024年連續4年獲得《米其林指南》一星殊榮。圖／de nuit提供

2021至2024年連續4年獲得《米其林指南》一星殊榮的當代法料餐廳「de nuit」，在2023年春季迎來曾獲《米其林指南》「年輕主廚大獎」肯定、來自香港的主廚古俊基（Chef Kei Koo）後，向前邁進的步伐日益穩健，古俊基「輕盈、不炫技、運用季節食材搭配呈現最好的味道」之理念，也逐步在de nuit的餐桌上展現出獨到風格與深度。

今年是古俊基主廚在「de nuit」掌勺的第三套春季菜單，他以細膩的手法，每道菜品都刻意保留適切留白，讓味覺自然延伸與停留，讓每道菜品保有呼吸與想像的空間，彷彿在風土的留白處勾勒春日輪廓。

開胃小點「海膽、玉米、柚子」與「宜蘭甜蝦、西瓜大根、法式酸奶油」，以明亮清爽的姿態登場。前者外層塔殼拌入紅蘿蔔，帶出輕微甜味與穀物香氣，內餡以新鮮海膽結合玉米泡泡，底部搭配柚子清酒凝凍與海葡萄，輕盈中帶著柔媚海味。後者選用宜蘭甜蝦拌入法式酸奶油，以蝦頭高湯與西瓜大根製成的果凍薄膜包裹，再點上魚子醬提鮮，清爽鮮亮。

「白蘆筍、橄欖油、雞高湯」以時令白蘆筍展現春季的清新純淨。古俊基主廚將新鮮白蘆筍結合杏仁奶，柔嫩如豆腐，外層覆以澄清雞湯醬汁，再以雞高湯凍與白蘆筍製成花瓣造型層層堆疊，最後點綴法國橄欖油提香，猶如一首純白優雅的詩。

「花煙、魚子醬、柚子醋」選用春夏油脂豐富的台灣花煙，以稻草輕燻添香，底層搭配柚子醋與昆布鹽，平衡酸香與旨味，上層鋪上爽脆醋漬白蘿蔔，佐醃燻茄子泥與魚子醬，層次鮮明，燻香與海味細膩交織出優雅的春日風味。

「干貝、花椰菜、馬薩拉」將北海道生食級干貝，以炭烤方式帶出鮮甜與香氣，底部醬汁由多種時令蔬菜與干貝裙邊熬製，融合馬薩拉香料，風味溫潤厚實，並搭佐以三色花椰菜製成的北非小米，增添口感層次。「螯蝦、竹筍、豌豆」以炭烤螯蝦搭配當季清甜的綠竹筍，帶出春季草本氣息，醬汁以毛豆與蛤蠣高湯製成，底部鋪有鱒魚卵與甜豆仁，撒上艾斯佩雷辣椒粉提香，帶來春日律動。

「鵪鶉、羊肚菌、黃酒」嚴選嘉義溪口鵪鶉，以腿與胸兩部位各展風味。將腿肉香煎後，嵌入以法國黃酒燉煮的鴨肝；胸肉則結合羊肚菌、白蘭地與雞肝，風味濃郁；搭佐上主廚特製的黃酒奶油醬、巴西里醬與鵪鶉雞高湯醬，堆疊出多層次曼妙香氣與甘醇尾韻。

主菜有兩個選項。「金目鯛、杏仁、開心果」將日本金目鯛炭烤至魚皮酥香、肉質細緻，搭配底部以開心果、櫛瓜與法國黑橄欖製成的青醬，佐以杏仁奶油泡泡與微甜的防風根泥，綴以海蘆筍與熊蔥增添草本層次。Chef Kei特別分享使用熊蔥的寓意，在歐洲民間傳說中，熊在冬眠甦醒後會尋找並大量食用此植物，以補充體力、排毒和恢復活力，人們因此將這種植物稱為「熊蔥」。熊蔥在歐洲各地象徵春天的到來，也象徵著健康與活力。

另一個主菜選項「A5和牛、櫻桃、菊苣」將宮崎縣 A5 和牛菲力以千層口感呈現，搭配風乾紫菊苣脆片與紅酒醋燉煮的紫吉康紫高麗菜，增添酸香與苦韻，並淋上青胡椒牛肉醬汁，層疊出豐厚滋味，展現細膩火候與平衡美感。

前甜點「橘子、白茶、黃吉康菜」選用台灣茂谷柑，搭配檸檬柚子奶酪、黃吉康菜泥與檸檬凝凍，淋上白茶醬，靈巧地再度喚醒味蕾。主甜點「牛肝菌、鳳梨釋迦、咖啡油」神來之筆地以牛肝菌冰淇淋為主體，融合春季盛產的鳳梨釋迦與法國三倍牛奶起司，最後淋上咖啡油，增添微苦香氣，巧妙收束整套餐點的風味層次。

壓軸茶點是蓮霧 Bon Bon，選用當季屏東蓮霧與金銀花凝成清爽凍湯，以可可油外殼包放，點綴上日本食用玫瑰與風乾聖女蕃茄，在清新可人的主旋律下，入口時瞬間綻放果香與花香，為整體套餐畫下浪漫優雅的春日句點。

「橘子、白茶、黃吉康菜」。圖／de nuit提供
「橘子、白茶、黃吉康菜」。圖／de nuit提供
「白蘆筍、橄欖油、雞高湯」。圖／de nuit提供
「白蘆筍、橄欖油、雞高湯」。圖／de nuit提供
「花煙、魚子醬、柚子醋」。圖／de nuit提供
「花煙、魚子醬、柚子醋」。圖／de nuit提供
「螯蝦、竹筍、豌豆」。圖／de nuit提供
「螯蝦、竹筍、豌豆」。圖／de nuit提供
「干貝、花椰菜、馬薩拉」。圖／de nuit提供
「干貝、花椰菜、馬薩拉」。圖／de nuit提供
「海膽、玉米、柚子」（上）與「宜蘭甜蝦、西瓜大根、法式酸奶油」。圖／de nuit提供
「海膽、玉米、柚子」（上）與「宜蘭甜蝦、西瓜大根、法式酸奶油」。圖／de nuit提供
「金目鯛、杏仁、開心果」。圖／de nuit提供
「金目鯛、杏仁、開心果」。圖／de nuit提供
主廚古俊基（Kei Koo）於2022年獲得《米其林指南》「年輕主廚大獎」肯定。圖／de nuit提供
主廚古俊基（Kei Koo）於2022年獲得《米其林指南》「年輕主廚大獎」肯定。圖／de nuit提供

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