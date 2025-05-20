520！bb.q推「奶香卡滋炸雞」、必勝客打造520寵愛套餐

連鎖韓式炸雞「bb.q CHICKEN」在520告白日推出韓國流行、受到女性客群青睞的熱賣口味「奶香卡滋炸雞」，以經典黃金炸雞為基底，酥脆外皮裹上特製調味粉，再撒上玉米脆片增加口感，最後點綴紅椒粉提味，帶來濃郁奶香與微辣層次交織的獨特風味，半雞每份389元，另外還有去骨炸雞、拌拌炸雞、雙口味炸雞等選擇，每份409～698元。

bb.q CHICKEN也再度攜手全家便利商店熟食區「SOHOT炎選」，推出「阿帕吃脆雞塊」與「蒜米狠雞腿」。「阿帕吃脆雞塊」選用韓國進口特製麵包粉製成，增添雞塊酥脆口感，每個29元。「蒜米狠雞腿」則採用米粉裹漿油炸工法，外皮呈現獨特雪花狀，結合鹽味與胡椒、大蒜，滋味豐富，每份65元。另外還有「Fami!ce蜂蜜柚橘霜淇淋」、「Let's Tea卡曼橘青茶」、「Let's Café卡曼橘美式」、「韓式炸醬魚板包」、「辣炒年糕千層餅」、「韓式辣醬雞肉熱狗」、「韓式辣醬雞肉熱狗」、「韓式風味雞柳條」等共計10個品項。即日起至6月10日至全家便利商店購買聯名商品，即可獲得優惠券，憑券至bb.q CHICKEN門市消費滿499元，即可獲得「黃金雞柳」1份（原價199元）。

針對520，必勝客也推出限時套餐「520私廚寵愛套餐」，內含指定10種口味大比薩，搭配兩顆冰藏起司塔，每組520元，包括有明太子生蠔干貝、松露干貝鮮蝦起司、法式海陸盛宴等10種口味可以選擇。即日起至5月29日期間，平日推出「人氣口味限時9折」，除可享外帶買大送大（外送買大送小）優惠外，和風章魚燒、海鮮、韓式泡菜豬肉等3款口味比薩，可享9折優惠。