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全球136套、台灣僅5套！蘇格登42年3酒款捕捉甜點靈魂

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
蘇格登42年單一麥芽威士忌「無花果與巧克力甘納許」酒款（左起）、「焦糖烤布蕾」酒款、「黑櫻桃蛋糕」酒款，完美捕捉甜點靈魂。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蘇格登42年單一麥芽威士忌「無花果與巧克力甘納許」酒款（左起）、「焦糖烤布蕾」酒款、「黑櫻桃蛋糕」酒款，完美捕捉甜點靈魂。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑櫻桃蛋糕、焦糖布蕾、無花果巧克力甘那許，如何轉化成威士忌風味的靈感來源？蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌蘇格登（The Singleton）與歐洲甜點界名匠 Nicolas Rouzaud攜手，以三款非凡42年威士忌捕捉甜點靈魂，成為「蘇格登42年單一麥芽威士忌・甜馭時光三重奏」，全球僅限發售136套，其中5套獨獻台灣，由台灣帝亞吉歐私人客戶團隊獨家發行，建議售價為新台幣299,900元。

該系列由首席調酒師克雷格・威爾遜博士（Dr. Craig Wilson） 領銜打造，透過長達42年的精雕細琢，並運用創新的「桶陳堆疊技術」，為單一麥芽威士忌探索更多的可能性和深度品味的突破；淬鍊逾29年的二次熟成時光，更創下品牌歷來之最，賦予酒液豐富深邃的香氣與細膩質地。

談及這次跨界合作，Nicolas Rouzaud 表示：「甜點主廚的藝術根植於創造力、熱情，以及對風味無限可能的追求——這些特質同樣也是威士忌製作者的核心精神。蘇格登對工藝、風味，以及慢熟與精準的堅持，啟發了這系列甜點的誕生。能與此系列一同呈現這場感官饗宴，是我極大的榮幸。」

「無花果與巧克力甘納許」酒款歷經多種高級橡木桶的浸潤，散發出丁香與木質調的濃烈香氣，最後於Priorat紅酒的酒桶中進行最終熟成，每一滴都富含和諧可可和新鮮漿果風味，整體風味柔和且深沉，恰如開場樂章般引人入境。

「焦糖烤布蕾」酒款以香草和堅果的馥郁芬芳，伴隨青檸和香料的清新點綴，在三重奏中勾勒出恰如其分的中段層次，熟成於法國Grand Cru Chardonnay酒桶，帶來奶油般的順滑感和成熟水果滋味，展現甜與香交織的細膩節奏，巧妙表現香草卡士達的香甜層次。

最後的「黑櫻桃蛋糕」酒款，經由義大利Amarone della Valpolicella酒桶熟成，呈現熟成多汁黑櫻桃、巧克力與黑胡椒交織出的經典甜點風味。層層遞進的香氣與口感，如尾奏樂章般渾厚有力，在馥郁與辛香交會的尾韻中，透露出一種優雅且沉穩的氣息。每款都充分展示蘇格登在風味詮釋上的細膩與大膽創作。

克雷格・威爾遜博士指出：「為了追求極致的感官享受，這個系列突破了威士忌熟成的既有限制，就如同 Nicolas 在創作層次豐富、風味細膩的甜點時所展現的精神。兩者結合，譜出了一場和諧且充滿藝術性的品酩旅程。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「蘇格登42年單一麥芽威士忌・甜馭時光三重奏」全球136套、台灣僅5套，每套在台售價29萬9,900元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「蘇格登42年單一麥芽威士忌・甜馭時光三重奏」全球136套、台灣僅5套，每套在台售價29萬9,900元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

甜點 威士忌

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