超市量販端午飄粽香 全聯南部粽霸榜、家樂福滿額送辣醬

根據經濟部統計2025年國內粽子市場預估上看25億元，各大通路搶攻端午節粽子商機，推出多款名店聯名、創新風味與高CP值粽品，祭出超過百款南北粽、素粽、甜粽及創意新品，搭配限時優惠與會員回饋，無論送禮或自己在家吃都能輕鬆選購。

全聯端午即日起至5月25日集結45款南北粽、粿粽、素粽、甜粽、冰粽，單組價格帶199～785元，平均每顆34～157元，包含寒舍、呷七碗、立家、鬍鬚張、老協珍等名店。近年熱銷排行皆為南部粽，顯見全聯客群格外偏愛口感軟糯的南部粽。

名店名粽首推通路獨家新品「李錦記 × 鬍鬚張XO櫻花蝦肉粽」，5入785元、限量1,000組；五星級名粽「寒舍梅干控肉粽」4入459元，還有甜點系「寒舍水晶冰粽」」9入299元，3種口味一次滿足。現貨粽即日起至5月31日限時開賣，「美味堂北台灣香菇蛋黃粽」3入159元、「五穀蔬食粽」2入79元，最低單顆33元起，兼顧美味與荷包。

大潤發則即日起至6月1日販售超過50款現貨粽，單組199～518元，單顆約36～133元，並祭出雙重優惠，滿499元送50元現金抵用券、單筆購買任3件再享9.2折。熱銷主力以北部粽為主，新品推薦「新竹傻瓜肉粽招牌滿漢粽」5入489元。

家樂福祭出超過50款粽子、橫跨北中南東與名店等5大風味推薦，特別上架米其林/必比登指標「名店推薦」，傳統手藝精選「北部粽」、「南部粽」，均衡健康飲食「素食粽」，慢熬綿密內餡「甜粽」，搭配全台獨家販售的多款新品，搶攻習俗應景商機。

家樂福會員專屬5月31日前，單筆購買指定粽子商品，每滿488元送50元現金折價券（單筆最高送500元），再加碼每滿688元贈高慶泉 × 柴語錄花生辣醬，每滿888元再加贈北港武德宮招財錢母乙枚。

家樂福別於以往，為甜粽賦予新創意吃法，特別與狀元油飯攜手合作，推出通路首支創新「咖啡粿粽」，粿皮加入香氣濃郁、風味柔和的INLOVE CAFE特選咖啡豆，來自嚴選巴西、哥倫比亞100%雨林聯盟認證咖啡豆研磨加入，細嚼品嚐帶有些許可可、堅果香氣，內餡搭配拿鐵餡，交織出滑順溫和、甜而不膩的咖啡粿粽。

愛買準備超過30款人氣粽品，包含獨家福源蛋黃香菇花生肉粽每包特價299元、北投老爺酒店紹興東坡肉粽禮盒599元、晶華酒店嚴選干貝八寶粽禮盒699元、北部粽單顆52元起、南部粽單顆33元起，以及素粽等多元豐富的粽子，滿足不同消費者味蕾需求。