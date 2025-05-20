看飛機、賞湖景一次滿足！桃園必訪絕美景觀咖啡廳　整棟玻璃屋坐落在湖畔旁超夢幻

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坐落於桃園大園「喬寓咖啡」，自去年10月開幕以來，便憑藉毗鄰華興生態埤塘的地理優勢，迅速在社群平台上掀起一波打卡熱潮。整棟純白極簡的建築搭配湖光水色，交織出一幅夢幻絕美的自然畫卷，吸引許多網友瘋狂朝聖搶拍。有別於一般的網美咖啡廳，該園區占地約6.97公頃，放眼望去盡是綿延不絕的落羽松，四季景致各異，極富詩意。此處不只能喝咖啡拍美照，還能挑戰SUP立式划槳、乘坐天鵝船環湖，可說是結合自然、生態與休閒的多元複合式咖啡廳。

《網路溫度計DailyView》 進一步透過 《KEYPO大數據關鍵引擎》 輿情分析軟體觀察近一年（2024/11/10~2025/05/11）討論「喬寓咖啡」，被提及的關鍵字大多是「天鵝船」、「遊戲場」、「滑索」、「SUP」、「攀岩牆」，顯見園區內豐富的遊樂設施是網們友最關注的核心焦點；另外也屢次出現「機場」、「飛機」、「低空」、「近距離」等熱門關鍵字，可見「喬寓咖啡」坐擁飛機搖滾區的特點，也成為吸引遊客的重要因素之一。

以湖光粼粼和綠意蒼蒼佐咖啡 宛如漂浮於水上的玻璃咖啡廳

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「喬寓咖啡」分為AB兩棟建築，各自展現不同風格與氛圍。前棟A區緊鄰華興生態埤塘，並採用大面積透明玻璃設計，將湖畔的自然風光毫無保留地引入室內。無論是適合多人聚會的沙發區，或是一整排面湖的高腳椅座位，每一處都能盡情飽覽波光粼粼的療癒湖景；後棟B區則走南洋度假風格，室內延續A棟的純白基調和大片落地窗設計，另外還巧妙融入大量藤編和原木元素，搭配植栽點綴，打造出悠然閒適的異國氛圍；咖啡廳外觀同樣以流線型純白色系為主，宛如一艘漂浮於水上的夢幻船艦，靜靜停泊在現實與幻境之間。整棟建築物與湖面上倒影相互輝映，兩者共同構建出一幅絕美的天空之鏡畫面，如夢似幻的景致簡直美到令人屏息。

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除了湖光水色的風景令人讚嘆外，該店的餐點也誠意滿滿。從甜點、咖啡飲品到義大利麵，不只用料實在，連顏值賣相都是滿分水準，讓人忍不住在開動前來一場「手機先吃」的拍照儀式。特別是以如詩如畫的湖景搭配精緻餐點，更營造出浪漫指數破表的仙境氛圍，也為整段用餐時光增添了幾分風雅意趣。

暢玩刺激有趣的遊樂設施 捕捉飛機低空掠過的奇景

這座佔地近7公頃的園區，不僅咖啡廳本身話題十足，周邊還規劃了一座融合親子遊樂與戶外運動元素的主題公園，其中包含刺激有趣的脈衝滑軌和攀岩牆，吸引大批家長帶小孩來放電走跳；除了陸地設施相當精彩外，水上活動也同樣人氣滿滿，像是體驗SUP立式划槳、搭乘天鵝船悠遊湖面，從不同角度欣賞湖畔美景，感受貼近自然的悠閒時光。整體園區規劃多元，無論是喜愛動態遊憩的戶外族，還是偏好靜謐風景的療癒派，都能在這裡找到屬於自己的樂趣。

最值得一提的是，因「喬寓咖啡」地處以機場聞名的大園，故能不定時觀賞飛機從頭頂呼嘯而過的景象，近距離的震撼畫面為許多外地遊客帶來難得的視覺體驗。而咖啡廳二樓還設有視野極佳的觀景平台，在遠眺整片埤塘風光之餘，還能無死角捕捉飛機低空掠過的奇景，因此不分平日或假日，這裡總是一位難求，堪稱桃園最熱門的景觀咖啡廳。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年11月10日至2025年05月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『喬寓咖啡』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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