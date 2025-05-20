不賣弄、更大方！第78屆坎城影展 老牌法國影后伊莎貝雨蓓螢光綠高訂秀氣場
第78屆坎城影展（Cannes Film Festival）正於法國坎城節慶宮舉辦，除了開幕儀式之外，從5月13日開幕至今、每一次的重要電影首映紅毯，無疑都是明星們與精品的品味示範時刻。
曾演出《貓王艾維斯》、《沙丘2》的美國演員Austin Butler在參加新片《Eddington》首映會時，除了與艾瑪史東（Emma Stone）一同登上紅毯，並換上一套Saint Laurent的燕尾服，以腰封、西裝外套、蝶型領結、黑皮鞋造型並在袖口「藏」入一只百年齡（Breitling）的Chronomat 32毫米小尺寸表款，為造型賦予了懷舊亮點。
但西裝並非男士的專利，波蘭超模Anja Rubik便在Kering Women In Motion晚宴場合同樣穿上一套Saint Laurent西裝；有別於Austin Butler的合身比例，Anja Rubik的雙排扣西裝有著寬版、大型墊肩的等特色，甚至搭配上一款涼鞋秀出了深紅色指甲油，與一身力量感十足的西裝形塑出鮮明對比。
擁有深邃五官的英國演員Rupert Friend近期則參加了魏斯安德森（Wes Anderson）新片《腓尼基計劃》（The Phoenician Scheme）預計六月在台灣上映，出席電影首映紅毯時，Rupert Friend除了西裝領片上一只Boucheron的Untamed Nature系列Roseau蘆葦胸針相當詩意，其實袖口裡也配戴了一款萬寶龍（Montblanc）的Ice Sea系列自動日期腕表（MB133300），表款選用色澤溫暖懷舊的青銅為表殼，確實有幾分神似魏斯安德森電影中的懷舊、溫暖。
本次影展前，大會已在官方網站發表了「禁裸令」，即便實際影展開幕以來依然有不少女星挑戰禁令、成功獲得網路流量。但從影超過100部電影的老牌影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）則優雅示範了何謂影展的優渥：只見她一身Balenciaga螢光綠色禮服，出自Balenciag的第52季高訂系列第33套。華麗、螢光綠色的絲綢感，不賣弄性感、一樣展現出天后氣場。
另一位同樣展現天后地場的還有茱莉安摩爾（Julianne Moore），她一身黑色席地洋裝出自Bottega Veneta，並有著醒目以細長皮條串接的繩結造型，平口設計、小秀性感之餘有著更多的典雅，加上耳畔的Boucheron Goutte de Crystal垂墜式鑽石項鍊，示範了坎城影展等級應有的落落大方。
而同樣在紅毯上選擇Boucheron珠寶的女星也不少，其他像是中國大陸女星周冬雨以黑色天鵝絨小禮服搭配一條開放式植物造型鑽石白金項鍊，英國氣質女星Daisy Edgar Jones則配戴了一款Eternity問號項鍊，有高級感、閃耀、大方，就是紅毯的經典風格方程式。
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