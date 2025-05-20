不賣弄、更大方！第78屆坎城影展 老牌法國影后伊莎貝雨蓓螢光綠高訂秀氣場

第78屆坎城影展（Cannes Film Festival）正於法國坎城節慶宮舉辦，除了開幕儀式之外，從5月13日開幕至今、每一次的重要電影首映紅毯，無疑都是明星們與精品的品味示範時刻。

曾演出《貓王艾維斯》、《沙丘2》的美國演員Austin Butler在參加新片《Eddington》首映會時，除了與艾瑪史東（Emma Stone）一同登上紅毯，並換上一套Saint Laurent的燕尾服，以腰封、西裝外套、蝶型領結、黑皮鞋造型並在袖口「藏」入一只百年齡（Breitling）的Chronomat 32毫米小尺寸表款，為造型賦予了懷舊亮點。

但西裝並非男士的專利，波蘭超模Anja Rubik便在Kering Women In Motion晚宴場合同樣穿上一套Saint Laurent西裝；有別於Austin Butler的合身比例，Anja Rubik的雙排扣西裝有著寬版、大型墊肩的等特色，甚至搭配上一款涼鞋秀出了深紅色指甲油，與一身力量感十足的西裝形塑出鮮明對比。

擁有深邃五官的英國演員Rupert Friend近期則參加了魏斯安德森（Wes Anderson）新片《腓尼基計劃》（The Phoenician Scheme）預計六月在台灣上映，出席電影首映紅毯時，Rupert Friend除了西裝領片上一只Boucheron的Untamed Nature系列Roseau蘆葦胸針相當詩意，其實袖口裡也配戴了一款萬寶龍（Montblanc）的Ice Sea系列自動日期腕表（MB133300），表款選用色澤溫暖懷舊的青銅為表殼，確實有幾分神似魏斯安德森電影中的懷舊、溫暖。

本次影展前，大會已在官方網站發表了「禁裸令」，即便實際影展開幕以來依然有不少女星挑戰禁令、成功獲得網路流量。但從影超過100部電影的老牌影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）則優雅示範了何謂影展的優渥：只見她一身Balenciaga螢光綠色禮服，出自Balenciag的第52季高訂系列第33套。華麗、螢光綠色的絲綢感，不賣弄性感、一樣展現出天后氣場。

另一位同樣展現天后地場的還有茱莉安摩爾（Julianne Moore），她一身黑色席地洋裝出自Bottega Veneta，並有著醒目以細長皮條串接的繩結造型，平口設計、小秀性感之餘有著更多的典雅，加上耳畔的Boucheron Goutte de Crystal垂墜式鑽石項鍊，示範了坎城影展等級應有的落落大方。