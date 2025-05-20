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莫內《睡蓮》領銜、52件印象派真跡抵台 富邦美術館預售票熱賣中

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦美術館與美國伍斯特美術館（Worcester Art Museum）攜手呈現，橫跨歐洲與美國的印象派鉅作展覽「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」，將於2025年6月11日重磅登場。業者提供
富邦美術館與美國伍斯特美術館（Worcester Art Museum）攜手呈現，橫跨歐洲與美國的印象派鉅作展覽「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」，將於2025年6月11日重磅登場。業者提供

富邦美術館美國伍斯特美術館（Worcester Art Museum）攜手呈現，橫跨歐洲與美國的印象派鉅作展覽「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」，將於2025年6月11日重磅登場！預售票220元（原價450元）、預售雙人套票禮品組（圖二）：「微光睡蓮組」440元（含2張展覽票及1件《睡蓮》3D光柵磁鐵，限量500組）、「光映睡蓮組」990元（含2張展覽票及1件《睡蓮》隨行杯，限量500組），富邦美術館官網現正熱賣中。

作為全美第一個購藏莫內《睡蓮》系列的美術館，伍斯特美術館在創館初期便慧眼獨具，率先收藏當時尚未廣受歡迎的印象派，如今，它豐富的法國及美國印象派館藏吸引許多觀眾慕名參觀。此次展覽空運來台52件伍斯特美術館珍藏印象派真跡，匯聚近40位大師作品，包括法國印象派巨擘莫內（Claude Monet）、雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）、畢沙羅（Camille Pissarro）、塞尚（Paul Cézanne），以及美國代表性印象派大師卡薩特（Mary Cassatt）與哈薩姆（Childe Hassam）等，完整勾勒印象派從巴黎走向世界的軌跡。

這次展覽深入呈現印象派繪畫三大關鍵特色：捕捉眼睛所見的瞬間印象、走出畫室進行戶外寫生，以及運用明亮色彩與鬆散筆觸展現光與空氣的流動感。展覽將帶領觀眾穿越印象派的誕生與擴展之路，從印象派的革命性起源與對傳統繪畫的顛覆，到巴黎作為印象派的中心、印象派在歐洲的擴展、美國印象派的獨特發展，再看藝術家如何突破印象派的界限，以及印象派如何被運用來描繪美國西部風景。一次看懂印象派如何撼動傳統、改變人們觀看的方式。

多件必看印象派精彩作品即將登場，包括印象派開山始祖莫內經典的《睡蓮》（圖三），是他晚年最重要、也最具代表性的創作之一，透過層層疊疊的筆觸、流動的色彩，捕捉水面上瞬息萬變的光線與時間感，展現對光與色彩的終極追求，是印象派走向現代抽象藝術的重要橋樑。

有「美國莫內」之稱的哈薩姆，他的《在法式庭園中採花》（圖四），色彩繽紛、清新脫俗，完美融合印象派的光影與美國本土精神；而美國印象派最重要的女畫家之一——卡薩特，是當時極少數能打入法國印象派圈子的女性藝術家，有別於其他印象派畫家鍾情於塞納河派風光，她選擇描繪母親與孩子之間的親密時刻，經典的《母與子》（圖五）精準捕捉親情的真摯與溫暖。

該展覽由伍斯特美術館策劃

富邦美術館展覽資訊

展覽名稱：「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」（Frontiers of Impressionism: Paintings from the Worcester Art Museum）

展覽期間：2025年6月11日至9月29日（周二休館）

展覽時間：11:00-18:00（17:30停止售票入場）

展覽地點：富邦美術館（台北市信義區松高路79號）

票價：

單人預售票220元，販售至6月10日（展期間全票原價450元、愛心票220元、12年國教票暨教師票100元）

預售雙人套票禮品組（共兩款，每款限量500組），富邦美術館官網限定販售至6月10日

微光睡蓮組440元（含2張展覽票及1件《睡蓮》3D光柵磁鐵）

光映睡蓮組990元（含2張展覽票及1件《睡蓮》隨行杯）

購票請洽：富邦美術館官網（www.fubonartmuseum.org）

富邦美術館社群：FB、IG

主辦單位：富邦美術館、伍斯特美術館

協辦單位：文化部

公益夥伴：富邦人壽

美術館 美國 富邦人壽

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