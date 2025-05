莫內《睡蓮》領銜、52件印象派真跡抵台 富邦美術館預售票熱賣中

富邦美術館與美國伍斯特美術館(Worcester Art Museum)攜手呈現,橫跨歐洲與美國的印象派鉅作展覽「印象派—從莫內到美國:光、跨越海洋」,將於2025年6月11日重磅登場!預售票220元(原價450元)、預售雙人套票禮品組(圖二):「微光睡蓮組」440元(含2張展覽票及1件《睡蓮》3D光柵磁鐵,限量500組)、「光映睡蓮組」990元(含2張展覽票及1件《睡蓮》隨行杯,限量500組),富邦美術館官網現正熱賣中。

作為全美第一個購藏莫內《睡蓮》系列的美術館,伍斯特美術館在創館初期便慧眼獨具,率先收藏當時尚未廣受歡迎的印象派,如今,它豐富的法國及美國印象派館藏吸引許多觀眾慕名參觀。此次展覽空運來台52件伍斯特美術館珍藏印象派真跡,匯聚近40位大師作品,包括法國印象派巨擘莫內(Claude Monet)、雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir)、畢沙羅(Camille Pissarro)、塞尚(Paul Cézanne),以及美國代表性印象派大師卡薩特(Mary Cassatt)與哈薩姆(Childe Hassam)等,完整勾勒印象派從巴黎走向世界的軌跡。

這次展覽深入呈現印象派繪畫三大關鍵特色:捕捉眼睛所見的瞬間印象、走出畫室進行戶外寫生,以及運用明亮色彩與鬆散筆觸展現光與空氣的流動感。展覽將帶領觀眾穿越印象派的誕生與擴展之路,從印象派的革命性起源與對傳統繪畫的顛覆,到巴黎作為印象派的中心、印象派在歐洲的擴展、美國印象派的獨特發展,再看藝術家如何突破印象派的界限,以及印象派如何被運用來描繪美國西部風景。一次看懂印象派如何撼動傳統、改變人們觀看的方式。

多件必看印象派精彩作品即將登場,包括印象派開山始祖莫內經典的《睡蓮》(圖三),是他晚年最重要、也最具代表性的創作之一,透過層層疊疊的筆觸、流動的色彩,捕捉水面上瞬息萬變的光線與時間感,展現對光與色彩的終極追求,是印象派走向現代抽象藝術的重要橋樑。

有「美國莫內」之稱的哈薩姆,他的《在法式庭園中採花》(圖四),色彩繽紛、清新脫俗,完美融合印象派的光影與美國本土精神;而美國印象派最重要的女畫家之一——卡薩特,是當時極少數能打入法國印象派圈子的女性藝術家,有別於其他印象派畫家鍾情於塞納河派風光,她選擇描繪母親與孩子之間的親密時刻,經典的《母與子》(圖五)精準捕捉親情的真摯與溫暖。

該展覽由伍斯特美術館策劃

富邦美術館展覽資訊

展覽名稱:「印象派—從莫內到美國:光、跨越海洋」(Frontiers of Impressionism: Paintings from the Worcester Art Museum)

展覽期間:2025年6月11日至9月29日(周二休館)

展覽時間:11:00-18:00(17:30停止售票入場)

展覽地點:富邦美術館(台北市信義區松高路79號)

票價:

單人預售票220元,販售至6月10日(展期間全票原價450元、愛心票220元、12年國教票暨教師票100元)

預售雙人套票禮品組(共兩款,每款限量500組),富邦美術館官網限定販售至6月10日

微光睡蓮組440元(含2張展覽票及1件《睡蓮》3D光柵磁鐵)

光映睡蓮組990元(含2張展覽票及1件《睡蓮》隨行杯)

購票請洽:富邦美術館官網(www.fubonartmuseum.org)

富邦美術館社群:FB、IG

主辦單位:富邦美術館、伍斯特美術館

協辦單位:文化部

公益夥伴:富邦人壽