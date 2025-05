從國民偶像成功跨界新聞主播 櫻井翔的職涯路徑太精彩

日本男團「嵐」成員櫻井翔,以日本電視台新聞節目《NEWS ZERO》新聞主播身份來台,前進總統府專訪總統賴清德。熟悉的身影,讓人不禁想起叱吒日本歌壇20年的偶像,常駐暢銷排行榜的ARASHI。

#1999年「嵐」出道

由大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤組成,1999年出道的「嵐」,至今已成團26年,可說是日本具代表性的國民偶像男團,在演藝圈與團體中,櫻井翔也以知性、可靠形象著稱,鮮少有負面新聞,私生活低調,形象健康正面,可說是零負評的偶像。而櫻井翔以偶像身份轉變為主播,更是一段頗具代表性的藝能界跨界歷程。

#慶應大學高材生

畢業於名校慶應義塾大學經濟學部的櫻井翔,在當時偶像界是罕見的高學歷,他在念書的同時還要兼顧演藝工作,展現出高自律與學習能力,也做到了無留級無延畢、大學四年順利畢業。這樣的背景也為他日後轉向新聞、評論類工作奠定了基礎。

#從小接受菁英教育

櫻井翔可說是出身菁英家庭,父親櫻井俊曾任日本總務省總務事務次官,是日本官僚體系中數一數二的高階職務。櫻井翔從小接受慶應體系教育,從進入慶應幼兒園開始展開。

他曾談到,從小家庭的教育方式屬於自由開放,進入傑尼斯事務所時父親雖然反對,還是默認讓他繼續下去。因為要兼顧演藝圈工作,高一時他成績直線下滑,同時要工作又要學習的他時間相當緊迫,雖然媽媽也有工作,晚上還是會陪著他一起讀書,雖然自由地讓他擇其所愛,但關鍵時刻仍會向他伸出援手。

櫻井翔於2021年宣布結婚,老婆是他慶應大學時期同學。2023年當爸爸的櫻井翔也朝著讓小孩進入慶應體系做計畫的準備。

#2006年開始播報新聞

2006年,櫻井翔成為日本電視台《NEWS ZERO》新聞節目的周一固定播報人員。當初的定位是「偶像擔當新聞」,但他並非只靠名氣撐場,他親自採訪、撰寫新聞腳本,一步步贏得觀眾與媒體圈的尊重。這種跨界,在日本娛樂圈是少數成功的範例。

曾經共演的江口洋介被訪問時也指出,櫻井翔總是早上一抵達現場就開始看報紙,從經濟到體育報紙通通看。

#曾說過:藝人應肩負傳遞正確價值觀的責任

櫻井翔曾前往阿富汗、柬埔寨、東日本大震災災區、非洲迦納等地採訪,報導社會議題與災後情況,展現出他不只是當一位「播報者」,而是真正想站在第一線透過新聞發聲的人。

櫻井翔曾表示,他希望能夠透過新聞報導,將社會議題傳達給觀眾,這也是他轉型為新聞主播的初衷之一。他認為,藝人不僅僅是娛樂大眾,更應該肩負起傳遞正確資訊與價值觀的責任。