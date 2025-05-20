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從國民偶像成功跨界新聞主播 櫻井翔的職涯路徑太精彩

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
櫻井翔在個人社群紀錄前往非洲迦納採訪過程。圖／摘自IG：sho.sakurai_official
櫻井翔在個人社群紀錄前往非洲迦納採訪過程。圖／摘自IG：sho.sakurai_official

日本男團「嵐」成員櫻井翔，以日本電視台新聞節目《NEWS ZERO》新聞主播身份來台，前進總統府專訪總統賴清德。熟悉的身影，讓人不禁想起叱吒日本歌壇20年的偶像，常駐暢銷排行榜的ARASHI。

#1999年「嵐」出道

由大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤組成，1999年出道的「嵐」，至今已成團26年，可說是日本具代表性的國民偶像男團，在演藝圈與團體中，櫻井翔也以知性、可靠形象著稱，鮮少有負面新聞，私生活低調，形象健康正面，可說是零負評的偶像。而櫻井翔以偶像身份轉變為主播，更是一段頗具代表性的藝能界跨界歷程。

#慶應大學高材生

畢業於名校慶應義塾大學經濟學部的櫻井翔，在當時偶像界是罕見的高學歷，他在念書的同時還要兼顧演藝工作，展現出高自律與學習能力，也做到了無留級無延畢、大學四年順利畢業。這樣的背景也為他日後轉向新聞、評論類工作奠定了基礎。

#從小接受菁英教育

櫻井翔可說是出身菁英家庭，父親櫻井俊曾任日本總務省總務事務次官，是日本官僚體系中數一數二的高階職務。櫻井翔從小接受慶應體系教育，從進入慶應幼兒園開始展開。

他曾談到，從小家庭的教育方式屬於自由開放，進入傑尼斯事務所時父親雖然反對，還是默認讓他繼續下去。因為要兼顧演藝圈工作，高一時他成績直線下滑，同時要工作又要學習的他時間相當緊迫，雖然媽媽也有工作，晚上還是會陪著他一起讀書，雖然自由地讓他擇其所愛，但關鍵時刻仍會向他伸出援手。

櫻井翔於2021年宣布結婚，老婆是他慶應大學時期同學。2023年當爸爸的櫻井翔也朝著讓小孩進入慶應體系做計畫的準備。

#2006年開始播報新聞

2006年，櫻井翔成為日本電視台《NEWS ZERO》新聞節目的周一固定播報人員。當初的定位是「偶像擔當新聞」，但他並非只靠名氣撐場，他親自採訪、撰寫新聞腳本，一步步贏得觀眾與媒體圈的尊重。這種跨界，在日本娛樂圈是少數成功的範例。

曾經共演的江口洋介被訪問時也指出，櫻井翔總是早上一抵達現場就開始看報紙，從經濟到體育報紙通通看。

#曾說過：藝人應肩負傳遞正確價值觀的責任

櫻井翔曾前往阿富汗、柬埔寨、東日本大震災災區、非洲迦納等地採訪，報導社會議題與災後情況，展現出他不只是當一位「播報者」，而是真正想站在第一線透過新聞發聲的人。

櫻井翔曾表示，他希望能夠透過新聞報導，將社會議題傳達給觀眾，這也是他轉型為新聞主播的初衷之一。他認為，藝人不僅僅是娛樂大眾，更應該肩負起傳遞正確資訊與價值觀的責任。

雖然「嵐」已自2021年休團並預計將在2026年春季巡演結束後結束團體活動，但團員仍在各自領域努力並發光著。

櫻井翔以日本電視台新聞節目《NEWS ZERO》新聞主播身份來台，在520總統就職周年前夕，前進總統府專訪總統賴清德。圖／摘自日本電視台網頁
櫻井翔以日本電視台新聞節目《NEWS ZERO》新聞主播身份來台，在520總統就職周年前夕，前進總統府專訪總統賴清德。圖／摘自日本電視台網頁
2001年的「嵐」。圖／摘自IG：ARASHI Official
2001年的「嵐」。圖／摘自IG：ARASHI Official
櫻井翔以日本電視台新聞節目《NEWS ZERO》新聞主播身份來台，在520總統就職周年前夕，前進總統府專訪總統賴清德。圖／摘自IG：NEWS ZERO
櫻井翔以日本電視台新聞節目《NEWS ZERO》新聞主播身份來台，在520總統就職周年前夕，前進總統府專訪總統賴清德。圖／摘自IG：NEWS ZERO
2006年加入新聞播報工作的櫻井翔，參與過大型體育賽事報導。圖／摘自IG：NEWS ZERO
2006年加入新聞播報工作的櫻井翔，參與過大型體育賽事報導。圖／摘自IG：NEWS ZERO
2002年的「嵐」。圖／摘自IG：ARASHI Official
2002年的「嵐」。圖／摘自IG：ARASHI Official
「嵐」已自2021年休團，並預計將在2026年春季巡演結束後結束團體活動。圖／摘自IG：ARASHI Official
「嵐」已自2021年休團，並預計將在2026年春季巡演結束後結束團體活動。圖／摘自IG：ARASHI Official
櫻井翔在個人社群紀錄前往非洲迦納採訪過程。圖／摘自IG：sho.sakurai_official
櫻井翔在個人社群紀錄前往非洲迦納採訪過程。圖／摘自IG：sho.sakurai_official
1999年「嵐」出道，由大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤組成。圖／摘自IG：ARASHI Official
1999年「嵐」出道，由大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤組成。圖／摘自IG：ARASHI Official
「嵐」已自2021年休團，並預計將在2026年年春季巡演結束後結束團體活動。圖／摘自IG：ARASHI Official
「嵐」已自2021年休團，並預計將在2026年年春季巡演結束後結束團體活動。圖／摘自IG：ARASHI Official
2006年櫻井翔成為日本電視台《NEWS ZERO》新聞節目的周一固定播報人員。圖／摘自IG：NEWS ZERO
2006年櫻井翔成為日本電視台《NEWS ZERO》新聞節目的周一固定播報人員。圖／摘自IG：NEWS ZERO

藝人 日本 慶應大學 主播

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