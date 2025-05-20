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Balenciaga新創意總監宣布 高訂鬼才Piccioli重返榮耀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Balenciaga今日凌晨發表最新動態：將由設計師Pierpaolo Piccioli職掌創意總監大位。圖／翻攝自 IG @ pppiccioli
Balenciaga今日凌晨發表最新動態：將由設計師Pierpaolo Piccioli職掌創意總監大位。圖／翻攝自 IG @ pppiccioli

開雲集團（Kering Group）日前大風吹，除了巴黎世家（Balenciaga）前任創意總監Demna將前往GUCCI任職，Bottega Veneta也宣布了在Matthieu Blazy被挖去CHANEL之後，將由Louise Trotter出任品牌創意總監一職；最新消息是，巴黎世家（Balenciaga）在今日凌晨發表了最新人事動態：將由曾任職Valentino的Pierpaolo Piccioli職掌創意總監大位，也算為近日的時尚總監卡位戰、暫時劃下句點。

Balenciaga的執行長Gianfranco Gianangeli表示很高興能跟Pierpaolo一同開啟Balenciaga的新篇章，「他的創意願景將蓬勃發展，並完美詮釋我們的品牌傳承，在深厚文化底蘊的基礎上再創輝煌。」Pierpaolo Piccioli則在官方宣言中回應，Balenciaga正處於一個不斷發展變化的階段，「我所擁有的是一個充滿無限可能、令人著迷的品牌。」

來自義大利羅馬、甚至在羅馬大學主修文學的Pierpaolo Piccioli曾於Brunello Cucinelli實習、畢業後歷任FENDI、Valentino等品牌，此後除了在Valentino任職長達25年，他在Valentino的高級訂製系列更獲得廣泛好評，也為2021年重返高級訂製系列的Balenciaga埋下了加分伏筆。

值得留意的，身為對羅馬、對義大利情有獨鍾的Pierpaolo Piccioli，畢竟未來掌舵的則是一個饒富盛名的百年法國時尚品牌。即便高級訂製、服裝、工藝的本質擁有共同語彙，但如何形塑出一個既有歷史情懷，同時帶有法式氛圍的時尚調性？相信會是Pierpaolo Piccioli的下一個挑戰，令人期待。

義大利 羅馬 品牌

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