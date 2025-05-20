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時代的眼淚！台中老牌鐵板燒驚傳6月15日後停業 老饕不捨
台中老牌高檔鐵板燒「大富豪」開業40多年，是老台中人約會、慶生、商界宴客首選，但近期不少人接到大富豪的簡訊通知，將於6月15日後停業，讓老饕不捨。據了解，停業疑與老闆健康因素，加上招募困難導致人手短缺等考量，才忍痛停業。
大富豪鐵板燒位於台中市西區英才路上，店內提供帝王蟹、和牛、龍蝦套餐，還有黑松露、魚子醬、鵝肝料理等頂級食材，並有具隱私的包廂，由專業主廚在顧客面前處理食材，還有吸煙室、鋼琴表演與甜點室，是約會、慶生、商界應酬宴客的好選擇。
林姓饕客說，大富豪食材好、服務好，加上好停車，例如店內招牌是黑松露魚子醬鵝肝蒸蛋，一道菜就集合三種頂級食材，吃了一次就難以忘懷；帝王蟹套餐由主廚現場料理，招待貴客，很有面子，賓主盡歡。
不過，近日大富豪會員陸續接獲簡訊通知，「親愛的顧客，感謝您多年來的愛護與支持，由於人力短缺，惶恐無法延續最好的服務，我們將於6月15日後停止營業，大富豪全體同仁感謝您」。
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