在日式老屋中享受「枯山水甜點」！還有昭和風布丁聖代

位於榕錦時光生活園區的日式餐廳「京町 山本屋」，將於5月25日於勤美「0km山物所」開設全新姊妹品牌「箱庭 山本屋」。店內以日本庭院中的「枯山水」設計哲學，提供多款特色甜食與和洋料理，為民眾在喧鬧的都市中，打造一片靜謐的休憩時光。

鄰近台北捷運古亭站的「0km山物所」，最初是建於日治時期的總督府山林課宿舍。歷經時代的變遷與歲月流逝，此地已經是台北珍貴的日式町屋區之一。位於0km山物所老屋內的「箱庭 山本屋」，透過簡約古樸的侘寂美學角度，保留古蹟的時間感與痕跡，打造植物庭園的寧靜氛圍，並融入「枯山水」哲學，設計一系列特色餐點。同時現場並展示及販售石川縣九谷燒、漆器等工藝品。

主打的「枯山水盤」以白色紋路盤子象徵白砂，並以抹茶慕斯包裹著抹茶海綿蛋糕代表蓬萊山，外層裹上海苔粉的紅豆紫蘇大福，具有蘚苔巨石之意象，另外還有抹茶餅乾碎包裹抹茶蕨餅，以及象徵島嶼的杏仁芝麻餅乾，整體呈現出枯山水的美學意境，每份380元，每日限量5份。另款「枯山水抹茶提拉米蘇」，以一大二小的石頭意味著「三尊」，象徵著佛主本尊與左右侍衛。盒裝依曾擺放有抹茶蜜手指餅乾、原味與抹茶雙層提拉米蘇醬、脆巧克力餅乾等點心，頂層則為模擬枯山水的紋路元素，不單只是甜點，同時也雅緻演繹日式庭園文化，每份280元，每日限量10份。

除此之外，還有以昭和時代喫茶店為靈感的「森林水果布丁聖代」，帶來滿滿的懷舊情調，每份380元。其他亦有「葉子布丁」、「柚香巧克力巴斯克乳酪蛋糕」、「和三盆鹽焦糖巴斯克乳酪蛋糕」等不同甜點品項。同時店內還供應「廂庭式吐司定食」，內容囊括生吐司、奶油、抹醬、沙拉、水果優格、南瓜雞肉濃湯，每套380元。「珈琲摩卡阿芙佳朵」、「招牌抹茶蘇打」、「Mojito 莓莓無酒精氣泡飲」等特色飲品，也同樣帶來沁涼享受。

【箱庭 山本屋】

地址：台北市大安區金山南路二段203巷17號