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神鬼戰士音樂會 今賣早鳥票

聯合報／ 本報訊

史詩鉅片「神鬼戰士」（Gladiator）電影音樂會，將於八月十二日、八月十三日在台北國家音樂廳登場，二○二五年正是「神鬼戰士」上映廿五周年，其撼動人心的故事情節與氣勢恢弘的電影配樂，至今仍是不敗經典之作。此次在台北國家音樂廳演出的「神鬼戰士」電影音樂會為全球紀念巡演的其中一站，更是全亞洲首場演出，不僅將以巨型銀幕播放完整電影，由漢斯．季默（Hans Zimmer）操刀的配樂更會以超過百位交響樂手、合唱團的超大頂級編制現場演奏及演唱。

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