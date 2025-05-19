女神同行！李多慧、李雅英親自陪你玩韓國、訪私房景點

想跟女神一起玩韓國嗎？韓國觀光公社攜手可樂旅遊、雄獅旅遊推動韓國旅遊商品多元化，即日起推出「跟著李多慧玩韓國」、「綠動韓國－跟著雅英玩釜山」聯名行程，由知名啦啦隊女神李多慧、李雅英參與設計，針對指定日行程，也將親自陪伴粉絲造訪韓國知名景點，並且在旅途中加入互動環節，為團員展開韓國深度之旅。

雄獅旅遊所推出的「綠動韓國－跟著雅英玩釜山」由釜山出身的李雅英參與設計，並透過綠色觀光概念，實踐旅行的永續力、發現釜山之美。行程包含暢玩ARTE MUSEUM、搭乘海雲台觀光列車、探索九頭山竹林等內容。其中7月7日 和7月8日出發的首發團，將由李雅英帶領團員在7月9日共同參與海雲台 ESG 淨灘行動，並參加粉絲見面會。粉絲可以近距離觀賞李雅英的舞蹈表演，也將一起玩韓國傳統遊戲，並獲得由李雅英親自頒發的簽名環保證書、限量周邊，還可參與一對一握手會及合照環節。體驗最完整的粉絲互動時光，5日產品售價28,900元起。即日起完成指定應援挑戰任務，有機會獲得首發團名額及手機等好禮。

可樂旅遊設計的「跟著李多慧玩韓國」，共有針對釜山、大邱、清州等地的一系列行程，將帶著台灣旅客深入韓國南部觀光，例如走訪韓劇《雲畫的月光》拍攝地廣寒樓苑、米其林指南推薦的順天灣溼地公園等地，一次看盡韓國的繁花盛景與古色古香，部分系列行程包含熱門「懷舊鐵道之旅」，可搭乘每個車廂都有不同主題的海岸觀光列車遊覽南道海洋圈。全州出身的李多慧，將參與8月18日首發團行程，只要報名8月15、16、17的首發團行程，即可與李多慧相見，分別從首爾、釜山、大邱、清州等城市出發至全州，展開全州一日遊。包含親手製作傳統全州拌飯，並於韓屋村玩尋寶遊戲，完成任務就可獲得李多慧準備的禮物，李多慧也會與大家一起穿韓服進行應援餐車活動及合照，展現韓流與文化融合的旅遊魅力。行程每人自25,500元起。