巨雕史迪奇現身信義區！韓勾ㄟ金針菇嗨喊：是20年粉絲

影迷們引頸期盼的史詩鉅片《神鬼戰士》（Gladiator）電影音樂會，將於8 月 12 日、8 月 13 日在台北國家音樂廳磅礴登場！2025年正是《神鬼戰士》上映25周年，其撼動人心的故事情節與氣勢恢弘的電影配樂，至今仍是描述古羅馬歷史的不敗經典之作。此次在台北國家音樂廳演出的《神鬼戰士》電影音樂會為全球紀念巡演的其中一站，更是全亞洲首場演出，不僅將以巨型銀幕播放完整電影，由漢斯．季默（Hans Zimmer）操刀的原創配樂更會以超過百位樂手、合唱團的超大編制現場演奏及演唱，勢必將為台灣樂迷及影迷帶來一場難忘的視聽饗宴，

2025-05-19 15:18