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巨雕史迪奇現身信義區！韓勾ㄟ金針菇嗨喊：是20年粉絲

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
真人版「星際寶貝：史迪奇」推出雕像展覽，阿Ken(左)和「韓勾ㄟ金針菇」開心揭幕。圖／迪士尼提供
真人版「星際寶貝：史迪奇」推出雕像展覽，阿Ken(左)和「韓勾ㄟ金針菇」開心揭幕。圖／迪士尼提供

迪士尼經典動畫改編真人版「星際寶貝：史迪奇」，今日於台北鬧區舉辦雕像展覽揭幕記者會，邀請百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」與主持人阿Ken揭開高達1.5層樓的大型禮物盒，正式公開全台唯一的史迪奇巨型雕像。

金針菇感性分享她與「史迪奇」長達20年的深厚情感，以及透過這隻藍色搗蛋王與家人建立的珍貴回憶。她說：「我和姊姊從小就愛看史迪奇，最期待真人版史迪奇抵達地球後搞破壞的調皮片段。」金針菇更表示，已經有看過預告，牠毛茸茸的樣子，好想要抱一下。

如今能擔任巨型雕像揭幕大使，對她而言猶如圓滿了童年夢想：「史迪奇陪伴我走過無數成長時光，也是我和家人的共同語言，因為他讓我和家人更靠近。」只要看到史迪奇，就會想起姊妹情誼的她也呼籲觀眾：「一定要進戲院重溫那句感人台詞：歐哈納(Ohana)的意思是家人，家人永遠不會被遺忘。」電影「星際寶貝：史迪奇」5月22日在台上映。

巨型史迪奇雕像「空降」信義區，阿Ken(左)和「韓勾ㄟ金針菇」開心揭幕。記者陳穎／攝影
巨型史迪奇雕像「空降」信義區，阿Ken(左)和「韓勾ㄟ金針菇」開心揭幕。記者陳穎／攝影

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