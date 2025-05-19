聽新聞
0:00 / 0:00
巨雕史迪奇現身信義區！韓勾ㄟ金針菇嗨喊：是20年粉絲
迪士尼經典動畫改編真人版「星際寶貝：史迪奇」，今日於台北鬧區舉辦雕像展覽揭幕記者會，邀請百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」與主持人阿Ken揭開高達1.5層樓的大型禮物盒，正式公開全台唯一的史迪奇巨型雕像。
金針菇感性分享她與「史迪奇」長達20年的深厚情感，以及透過這隻藍色搗蛋王與家人建立的珍貴回憶。她說：「我和姊姊從小就愛看史迪奇，最期待真人版史迪奇抵達地球後搞破壞的調皮片段。」金針菇更表示，已經有看過預告，牠毛茸茸的樣子，好想要抱一下。
如今能擔任巨型雕像揭幕大使，對她而言猶如圓滿了童年夢想：「史迪奇陪伴我走過無數成長時光，也是我和家人的共同語言，因為他讓我和家人更靠近。」只要看到史迪奇，就會想起姊妹情誼的她也呼籲觀眾：「一定要進戲院重溫那句感人台詞：歐哈納(Ohana)的意思是家人，家人永遠不會被遺忘。」電影「星際寶貝：史迪奇」5月22日在台上映。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言