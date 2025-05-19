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「人間芭比」Somi到台灣了 北臉外套搭墨鏡酷帥現身
「人間芭比」Somi全昭彌今日抵台，她受戶外品牌The North Face邀請，將於本周三5月21日現身台北101專賣店，為品牌開幕活動站台。
有別於舞台上給人的性感甜心印象，今天她穿著The North Face女款藍色DWR系列防潑水外套，搭配黑色及膝褲，混搭韓國潮牌emis豹紋托特袋，搭配墨鏡，一身酷帥現身桃園機場，提前抵台為周三活動做準備。
據悉，她此行由貴賓通關入境，為三天兩夜行程，來台行程十分低調保密。
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