影史經典磅礴再現！《神鬼戰士》電影音樂會上映25周年紀念 8月全亞洲首站

影迷們引頸期盼的史詩鉅片《神鬼戰士》（Gladiator）電影音樂會，將於8 月 12 日、8 月 13 日在台北國家音樂廳磅礴登場！2025年正是《神鬼戰士》上映25周年，其撼動人心的故事情節與氣勢恢弘的電影配樂，至今仍是描述古羅馬歷史的不敗經典之作。此次在台北國家音樂廳演出的《神鬼戰士》電影音樂會為全球紀念巡演的其中一站，更是全亞洲首場演出，不僅將以巨型銀幕播放完整電影，由漢斯．季默（Hans Zimmer）操刀的原創配樂更會以超過百位樂手、合唱團的超大編制現場演奏及演唱，勢必將為台灣樂迷及影迷帶來一場難忘的視聽饗宴，5月20中午12點於 udn售票網 早鳥9折開賣，敬請把握最低搶購機會！

《神鬼戰士》之配樂為漢斯·季默經典代表作之一。圖／聯合數位文創提供

勇奪奧斯卡5項大獎、古羅馬史詩片不敗經典

《神鬼戰士》名導雷利．史考特（Ridley Scott）以恢弘壯闊的敘事手法，將古羅馬帝國的興衰與主角麥希穆斯（羅素．克洛 飾）的個人命運交織得淋漓盡致，該片於2000年上映時，便以史詩般的格局、引人入勝的劇情以及演員們精湛的演技征服了全球觀眾，不僅開啟了以古羅馬帝國為背景的拍攝狂潮，更勢如破竹在奧斯卡金像獎上獲得 12 項提名，最終勇奪最佳影片、最佳男主角、最佳服裝設計、最佳音效以及最佳視覺效果5項大獎，足見其在電影藝術上的卓越成就，而羅素．克洛（Russell Crowe）飾演的麥希穆斯，其充滿力量與悲劇色彩的演出，更讓他一舉登上奧斯卡影帝寶座。

頂級百人編制，詮釋好萊塢配樂大師—漢斯．季默原創神作

除了引人入勝的劇情與演員們的精湛演出外，由好萊塢配樂大師－漢斯．季默親自操刀的《神鬼戰士》配樂，更為電影成功扮演功不可沒的角色。樂曲時而激昂澎湃，時而深沉悲壯，完美地襯托出電影史詩般的氛圍與人物情感，尤其男主角麥希穆斯迎來最終決戰的配樂〈Now We Are Free〉，女歌手以清靈歌聲唱出面對死亡時莊嚴不亢的樂曲，無一將殺戮競技場上的悲壯情緒引到最高點。而這些漢斯．季默的經典配樂及歌曲，也將以超過百人編制的交響樂團、合唱團，搭配完整電影現場同步演出，觀眾將在台北國家音樂廳莊嚴又優美的環境中，透過巨型螢幕及現場演奏完整感受到《神鬼戰士》電影音樂會的震撼力量，這不僅僅是一場音樂會，更是一次重溫經典、身歷其境的電影體驗。

《神鬼戰士》之配樂為漢斯·季默經典代表作之一。圖／聯合數位文創提供

主辦單位表示，為了紀念《神鬼戰士》上映 25 周年，並將這部經典之作的音樂魅力帶給更多觀眾，特別促成了本次在台的亞洲首演，相信透過現場交響樂團的演繹，能讓觀眾更深刻體會漢斯．季默配樂的精髓，以及電影所傳達的勇氣、榮譽與復仇。

《神鬼戰士》電影音樂會將在5月20日中午12點於udn售票網正式開賣，所有喜愛《神鬼戰士》想重溫經典的朋友，或是想感受看電影同時又有現場演奏全新體驗的朋友，又或是熱愛電影配樂的樂迷朋友們，千萬不要錯過這場難得的盛會，一同回到古羅馬帝國的榮耀與戰火之中，再次感受《神鬼戰士》帶來的震撼與感動！

《神鬼戰士》電影音樂會將在5月20日中午12點於udn售票網正式開賣。圖／聯合數位文創提供

節目名稱：《神鬼戰士》電影音樂會

演出時間： 2025 年 8 月 12日（二）19:30、8 月13日（三）19:30

演出地點： 台北國家音樂廳

演出票價：3,900 / 3,600 / 3,300 / 2,800 / 2,600 / 2,300 / 2,100 / 1,800

購票通路：udn售票網（ https://pse.is/7l2pvu ）

節目官網： https://uevent.udnfunlife.com/gladiator2025

客服專線：02-2649-1688（每日09:00-18:00）

早鳥優惠期間：2025年5月20日12:00至2025年6月4日23:59