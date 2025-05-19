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台北國際觀光博覽會周五登場 台虎線上旅展最低799起

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台北國際觀光博覽會即將於本周五在世貿一館登場，台灣虎航也推出線上旅展，並推出全航線單程未稅新台幣799元起的線上旅展優惠促銷價。圖／台灣虎航提供
台北國際觀光博覽會即將於本周五在世貿一館登場，台灣虎航也推出線上旅展，並推出全航線單程未稅新台幣799元起的線上旅展優惠促銷價。圖／台灣虎航提供

台北國際觀光博覽會即將於本周五在世貿一館登場，台灣虎航看好即將迎來暑假出遊的高峰期，特別推出全航線單程未稅新台幣799元起的線上旅展優惠促銷價，配合時下最夯的AI圖像生成技術，現場還有「玩翻世界」AI拍貼機體驗，歡迎虎迷們到攤位同歡拍照。

台灣虎航指出，此次推出的線上旅展，促銷期間為2025年5月23日上午10:00起至2025年5月26日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2025年5月23日起至2025年10月25日，單程未稅新台幣799元起的旅展限定優惠促銷價。

此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2025年10月25日期間出發之指定航點的訂單確認信，即可兌換展場限定的指定航線成交禮，成交禮每日數量有限，送完為止。

台灣虎航表示，展覽期間到台灣虎航攤位並追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加「你是哪一派」互動問答遊戲，不僅可以依個人旅遊習慣及興趣進行個人派別分析外，也可獲得實用的旅遊推薦路線，還有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、最高3,000元的tigerpoints回饋金、三井Outlet的商品抵用券、日本王子集團Smart Inn飯店住宿券等逾5千份的豐富好禮。

同時，若於現場出示不限日期不限航點之本人台虎登機證或是電子行程單，還可以參加「玩翻世界」AI拍貼機體驗。虎迷們可藉旅展現場的拍貼機，經AI藉圖像生成技術，隨機和各地的著名景點進行合影，即可生成二次元風格的圖片，印刷出來的拍貼照片可供虎迷攜回作紀念，每組登機證或是電子行程單活動期間限參加一次，更多相關訊息請參見官網活動頁。

行程 旅展 台灣虎航

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