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下一位奧斯卡影帝后？安潔莉納揭曉蕭邦最具潛質演員獎
瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）熱愛電影藝術，並自1998年以來就長期擔任坎城影展官方夥伴，並於2001年開始，在蕭邦聯合總裁暨藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）的努力下，創立「蕭邦最具潛質演員獎」（Trophée Chopard）象徵品牌對電影藝術的深厚情感與對新生代演員的長期支持。今年，奧斯卡最佳女主角得主及電影製作人安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）出任頒獎教母，並於第78屆坎城國際電影節期間，將此殊榮頒發予兩位備受矚目的影壇新秀Marie Colomb與Finn Bennett。
作為坎城影展官方中不可或缺的一部分，蕭邦最具潛質演員獎（Trophée Chopard）自創立以來，每年於影展期間舉辦盛大晚宴，表彰一位最具潛力的女演員與男演員。今年晚宴於Carlton海灘舉行，包括安潔莉娜裘莉、卡羅琳舍費爾、坎城影展評審團主席茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche），以及評審團成員荷莉貝瑞（Halle Berry）、Jeremy Strong等人均共襄盛舉。
二十多年來，蕭邦最具潛質演員獎的歷屆得主包括於2008年摘下奧斯卡影后的瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、2013年榮獲坎城影展金棕櫚獎的Léa Seydoux、2017年獲得坎城影展最佳女主角獎的黛安克魯格（Diane Kruger）、2017年凱撒獎最有前途男演員獎的Niels Schneider；2019年得主「黑寡婦」佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）與2021年得主Jessie Buckley都在獲獎後僅數月即獲奧斯卡提名，因此這一獎項儼然成為演員在國際影壇發光的重要指標。
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