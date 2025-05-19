麥當勞「OREO花生冰炫風」登場！辣味四盎司牛肉堡回歸

繼去年限時登場後，麥當勞「辣味雙層四盎司牛肉堡」與「辣味四盎司牛肉堡」將於5月21日起限時回歸，除此之外，麥當勞也將推出「OREO花生冰炫風」，針對麥當勞APP會員，還有「麥粉回饋祭兌點優惠活動」，使用M Point點數即可兌換四盎司牛肉堡、大麥克等指定商品。

麥當勞「辣味雙層四盎司牛肉堡」與「辣味四盎司牛肉堡」，自5月21日起至6月17日期間限時回歸，其中「辣味四盎司牛肉堡」選用厚實的四盎司安格斯牛肉，搭配以紅椒、洋蔥製成美國紐奧良特有的風味「肯瓊醬」與起司，帶來濃郁微辣的滋味，單點92元，經典套餐157元。「辣味雙層四盎司牛肉堡」則是以香煎雙層四盎司牛肉為主角，帶來大大的滿足，單點132元，經典套餐197元。

去年推出「珍珠奶茶冰炫風」後，麥當勞今年再度打造在地懷舊口味「OREO花生冰炫風」，以經典奶香冰淇淋為基底，加入台南14號落花生所製成的濃郁花生醬、OREO巧克力餅乾碎片，創造出甜鹹交織的夏日風味，自6月4日起限量販售，單點69元。購買「OREO花生冰炫風」還可免費獲得「OREO迷你奧利奧巧克力夾心餅乾（香草口味）」1份，限量50萬份，送完為止。