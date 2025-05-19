6月的台北很印象派 富邦宣布莫內睡蓮領銜52件名畫來台

富邦美術館今天正式宣布，與美國伍斯特美術館（Worcester Art Museum）攜手推出橫跨歐洲與美國的印象派展覽「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」，6月11日夢幻登場。這也是繼故宮「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」、中正紀念堂「威廉．透納特展-崇高的迴響」之後，第三個宣布要在六月開展的國際藝術大展。

富邦美術館表示，作為全美第一個購藏莫內《睡蓮》系列的美術館，伍斯特美術館在創館初期便慧眼獨具，率先收藏當時尚未廣受歡迎的印象派，如今，它豐富的法國及美國印象派館藏吸引許多觀眾慕名參觀。

此次展覽空運來台52件伍斯特美術館珍藏印象派真跡，匯聚近40位大師作品，包括法國印象派巨擘莫內（Claude Monet）、雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）、畢沙羅（Camille Pissarro）、塞尚（Paul Cézanne），以及美國代表性印象派大師卡薩特（Mary Cassatt）與哈薩姆（Childe Hassam）等，完整勾勒印象派從巴黎走向世界的軌跡。

富邦美術館表示，此展深入呈現印象派繪畫三大關鍵特色：捕捉眼睛所見的瞬間印象、走出畫室進行戶外寫生，以及運用明亮色彩與鬆散筆觸展現光與空氣的流動感。展覽將帶領觀眾穿越印象派的誕生與擴展之路，從印象派的革命性起源與對傳統繪畫的顛覆，到巴黎作為印象派的中心、印象派在歐洲的擴展、美國印象派的獨特發展，再看藝術家如何突破印象派的界限，以及印象派如何被運用來描繪美國西部風景。一次看懂印象派如何撼動傳統、改變人們觀看的方式。

重要展品包括印象派開山始祖莫內經典的《睡蓮》，是莫內晚年最重要、也最具代表性的創作之一，透過層層疊疊的筆觸、流動的色彩，捕捉水面上瞬息萬變的光線與時間感，展現對光與色彩的終極追求，是印象派走向現代抽象藝術的重要橋樑。