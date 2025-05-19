雀巢咖啡搶攻冰飲商機 推3款夏季限定

受全球氣候變遷影響，未來台灣的夏天恐長達7個月，高溫超過36°C的天數將增加75天，面對長夏挑戰，來杯冰咖啡消暑提神就成了日常必須。

全球咖啡領導品牌雀巢全新推出三款夏季限定冰咖啡，包括與日本同步上市、冰水瞬溶的「雀巢冰溶美式咖啡」；以及針對台灣口味研發、使用在地純正檸檬果汁粉的「雀巢香檸美式咖啡」，還有日本熱銷第一，季節限定登台的「雀巢超濃萃咖啡液」，同時帶來無糖黑咖啡、焦糖、香草三種口味。不論在家、辦公室或外出旅行，隨時都能享受高品質、口味多變、價格親民高CP值的冰飲咖啡新體驗！雀巢咖啡夏季限定新品即日起於全台零售通路包含全聯、家樂福、momo、蝦皮、大潤發、愛買等同步開賣，讓咖啡控輕鬆享受專業級冰咖啡體驗。

「雀巢冰溶美式咖啡」台灣、日本同步上市，導入專為冷溶研製的冰晶冷凍製法，咖啡粉能在冰水或冰牛奶中快速溶解，沖調冰咖啡更方便快速。嚴選阿拉比卡咖啡豆，風味濃郁卻不苦澀，口感滑順，無論單飲、加入牛奶製成冰拿鐵或搭配果汁創意調飲，都香醇好喝。早晨出門前、午後辦公時刻來一杯，兼具效率與美好風味。以大杯480ml計算，平均每杯不到20元，炎炎夏天不用出門排隊曬太陽，在家或是辦公室就能享用一杯冰涼的美式咖啡。

雀巢為滿足台灣消費者對清新口感與創意特調飲品的喜愛，特別推出全新「雀巢香檸美式咖啡」，嚴選台灣在地採摘一周內的新鮮檸檬，連皮帶肉整顆青檸檬新鮮榨汁做成的真實檸檬果汁粉，加上香醇的雀巢咖啡，調配出酸甜黃金比例的特調美式咖啡，連最難保存的檸檬皮香味都完美保留，展現細膩果香。