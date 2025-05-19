李雅英帶你玩釜山！雄獅推應援舞挑戰 免費跟女神出團

跟隨「國民表妹」李雅英的腳步，一同展開韓國的綠色永續旅行！雄獅（2731）與韓國觀光公社聯手推出「Wave Green Korea綠動韓國」活動，特別邀請啦啦隊女神李雅英擔任推廣大使，於7月與首發3團共140人一起探索釜山，即日起於雄獅官網開賣，或是完成綠動應援挑戰，就有機會免費參加！

李雅英親自設計了5個活潑可愛且意義深刻的應援動作，象徵著「我們、一起、愛、地球、比愛心」，粉絲只需模仿其中任一「綠動應援動作」，並將照片或影片並上傳至個人社群平台，完成指定流程，即有機會獲得「雅英最愛獎」資格，共有2名獲獎者將免費與雅英同遊釜山，另外還有1名幸運兒可獲得Samsung Galaxy Z Fold6 手機乙台。

此外，韓國觀光公社主辦的「2025韓國文化觀光大展in高雄」將於端午連假5月30日（五）至6月1日（日）盛大舉行。屆時，李雅英將於6月1日（日）驚喜現身，親自與粉絲互動，介紹此次聯名的景點。雄獅旅遊也將在現場提供行程諮詢，讓粉絲了解詳細的「綠動韓國」旅遊行程。

雄獅旅遊首發團將特別安排搭乘釜山航空前往韓國釜山，並由李雅英親自帶領團員前往知名濱海聖地「海雲台」進行淨灘活動，守護這片美麗的海洋。活動結束後，將安排團客前往汗蒸幕享受舒適的沐浴和放鬆時光。隨後啟程將前往華麗的派對場地，進行粉絲握手見面會，李雅英將與粉絲同樂，如玩韓國傳統小遊戲、粉絲QA互動等，還將與每位粉絲握手表達感謝。此外，團員還可獲得未對外販售的限量周邊「Wave Green Korea 李雅英聯名毛巾」；更有機會獲得李雅英親自準備的神秘禮物，為旅程留下獨一無二的回憶。

跟隨釜山人李雅英的腳步，首發團「綠動跟著雅英玩釜山無購物5日」每人僅28,900元起，提供兩個出發日期： 7月7日和7月8日，所有團隊將於7月9日與李雅英同遊，其餘時間則由專業領隊引導，探訪李雅英精心推薦的景點，包括釜山最美的海東龍宮寺以及松島海上纜車等。此外，行程中包含永續經濟景點「機張海女村」，支持韓國傳統海女文化，品嚐正宗的韓式魚生拼盤和鮑魚粥等美食。

為了持續鼓勵旅客響應永續旅遊，即使未能參加首發團的粉絲，依然可以選擇李雅英推薦的綠色遊程，走訪社區再生與文化永續的典範「甘川洞文化村」，並在最受歡迎的「小王子與沙漠狐狸」裝置藝術前打卡，此外，還可以入住傳統韓屋，深入體驗當地文化。「綠動釜山慶州自行車無購物5日」的費用每人25,900元起；如果想更深入地與當地居民互動，可以選擇前往菀島體驗現採活鮑魚，並享受大海帶來的療癒之旅，此行程還安排了木浦海上纜車以及步行探訪歷史街區，減少旅程中的碳排放，「ESG永續釜山全羅南道5日」每人38,900元起；對於想深入了解韓國海女文化的旅客，推薦「ESG永續濟州5日」行程，體驗傳統方式採捕，尊重海洋生態資源，安排搭乘Eco Land英式森林小火車，並體驗9.81重力賽車，盡情感受無動力和綠能交通的魅力。