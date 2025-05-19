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高顏值實用系托特包 Gianni Chiarini今夏四大主打星

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Marcella條紋蓬球托特包，14,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella條紋蓬球托特包，14,800元。圖／Gianni Chiarini提供

明朗的夏日藍天白雲，是前進戶外擁抱大自然的最美背景，而踏青出遊必備的薄外套、墨鏡、防曬、雨傘等隨身用品，容量寬敞的托特包就是出遊最佳拍檔。

義大利輕奢包Gianni Chiarini今夏主推四款中大型托特包：Marcella托特包、Dory麂皮肩背包、Dua草編托特包、Ava皮革肩背包，選用輕盈的帆布、麂皮、草編與單層皮革等質材，輔以皮革編織、飾邊細節妝點，結合自然耐看的大地色系與出色的收納空間，無論是城市漫遊或海濱度假，都能輕鬆出行。

Marcella托特包是品牌標誌性單品之一，呈現俐落方正線條與立體結構，夏季新作包含三款風格鮮明的變奏：色彩明亮的彩虹印花、典雅高級的條紋編織，以及帶有復古氣息的石洗帆布。

Dory麂皮肩背包以柔韌麂皮詮釋復古魅力，寬敞包身與細緻皮繩編織為包款注入動感靈魂，可調節肩帶搭配金屬Logo環扣，兼具造型與舒適度。

Dua草編托特包為品牌夏季代表作，以拉菲草與棉質混紡編織而成，擁有立體皺褶與天然小麥色調，鈎環設計可自由變化包身造型與容量，附皮革雙提把與內搭手拿包，兼顧實用與造型巧思。

本季最具辨識度的Ava肩背包，以幾何挖空輪廓搭配可調式金屬肩帶與流蘇綁帶，運用輕盈單層荔枝紋皮革打造，置物空間彈性十足，是今夏最吸睛的結構系托特包選擇。

Euforia皮革手提包，15,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Euforia皮革手提包，15,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Dory麂皮肩背包，16,200元。圖／Gianni Chiarini提供
Dory麂皮肩背包，16,200元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella石洗帆布托特包，13,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella石洗帆布托特包，13,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Dua大型草編托特包，18,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Dua大型草編托特包，18,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella彩虹印花托特包，12,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella彩虹印花托特包，12,800元。圖／Gianni Chiarini提供
容量寬敞的托特包是出遊最佳拍檔。圖／Gianni Chiarini提供
容量寬敞的托特包是出遊最佳拍檔。圖／Gianni Chiarini提供
Ava皮革肩背包，16,200元。圖／Gianni Chiarini提供
Ava皮革肩背包，16,200元。圖／Gianni Chiarini提供

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