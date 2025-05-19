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麥當勞辣味雙層四盎司牛肉堡回歸！OREO 花生冰炫風初登場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
麥當勞APP推出期間限定「麥粉回饋祭兌點優惠活動」，自5月19日起至6月3日，祭出五大經典餐點點數兌換享六折優惠活動。麥當勞/提供
麥當勞APP推出期間限定「麥粉回饋祭兌點優惠活動」，自5月19日起至6月3日，祭出五大經典餐點點數兌換享六折優惠活動。麥當勞/提供

去年麥當勞首度推出「辣味雙層四盎司牛肉堡」與「辣味四盎司牛肉堡」，深獲顧客好評。今年5月21日起重磅回歸。另外，夏季強檔冰品來襲，今年麥當勞再度推出全新口味，將經典OREO冰炫風與在地台南14號「花生」巧妙結合，打造「OREO花生冰炫風」，6月4日起限量販售。

麥當勞厚實多汁的「雙層四盎司牛肉堡」在喜愛牛肉漢堡的老饕間大受好評，2024年首度將「肯瓊醬」入堡的「辣味雙層四盎司牛肉堡」，更是擄獲眾多粉絲；今年「辣味雙層四盎司牛肉堡」與「辣味四盎司牛肉堡」，自5月21日起至6月17日（或售完為止）重磅回歸。

麥當勞「辣味四盎司牛肉堡」選用頂級厚實的四盎司安格斯牛肉，搭配以紅椒、洋蔥製成美國紐奧良特有的風味「肯瓊醬」，濃郁牛味完美融合微辣尾韻，再佐以融化的吉事，帶給顧客多層次的味覺體驗，去年首度登場便廣受消費者好評，不僅在社群上掀起熱烈討論，更有不少粉絲直呼「微辣肯瓊醬配上四盎司牛肉，超搭、超好吃！」

麥當勞經典人氣冰品「冰炫風」不斷推陳出新，去年以台灣之光「珍珠奶茶」為題，打造「珍珠奶茶冰炫風」引發熱潮，今年麥當勞再度打造全新在地懷舊口味，以台灣人熟悉的味道，日常點心中常見的「花生」，研發全新「OREO花生冰炫風」。

「OREO花生冰炫風」以經典奶香冰淇淋為基底，加入在地台南14號落花生所製成的濃郁花生醬，再撒上OREO巧克力餅乾碎片，濃郁花生香與酥脆口感，鹹甜交織創造夏日新風味。麥當勞「OREO花生冰炫風」將於6月4日起限量販售，凡購買「OREO花生冰炫風」還可免費獲得OREO迷你奧利奧巧克力夾心餅乾-香草口味（乙份），混搭出更多有趣新吃法，限量50萬份，送完為止。

麥當勞持續不定時為會員帶來超值優惠，為回饋廣大的會員粉絲支持，麥當勞APP推出期間限定「麥粉回饋祭兌點優惠活動」，自5月19日起至6月3日，活動期間顧客可使用M Point，以約6折的優惠兌換指定人氣經典餐點，包含吉事漢堡優惠1,200點 （原2,000點）、勁辣香鷄翅優惠1,200點 （原2,000點）、大麥克優惠1,600點 （原2,700點）、勁辣鷄腿堡優惠1,600點 （原2,700點）、四盎司牛肉堡優惠1,600點 （原2,700點）五大餐點。

5月21日起至6月17日，顧客透過麥當勞歡樂送網路訂餐單筆消費滿399元，即可免費獲得6塊麥克鷄塊乙份，數量有限，送完為止。

麥當勞

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