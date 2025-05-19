南北粽大對決！全聯、大潤發熱銷口味誰勝出？

每逢端午必上演的南北粽之爭，回顧全聯去年端午預購熱銷前五名為饗城南部金粽、饗城南台灣花生粽、饗城香菇蛋黃干貝粽、呷七碗北部風味粽、呷七碗頂級南部粽，南部粽即占4席，被暱稱為3D油飯的北部粽，對比前年有2名入榜，去年由呷七碗北部風味粽一枝獨秀，有趣的是，今年端午預購4月初開跑以來，熱銷前3名依然是南部粽的天下，顯見全聯客群格外偏愛口感軟糯的南部粽。

勇奪去年端午預購銷售冠軍「饗城南部金粽」，內含花生、肉、蛋黃、香菇，美味實在，單組289元，平均一顆57.8元；「饗城南台灣花生粽」每組5入199元，換算一顆不到40元，格外超值；偏愛粒粒分明口感「呷七碗北部風味粽」採用優質長糯米，米粒香Q，肉質軟嫩，一組6入469元，單顆約78.1元；端午限定「狀元油飯芋心鹹粿粽」粿皮Q彈不黏牙，在地芋頭、絞肉、金勾蝦炒香，展現客家粿粽的完美風味，每組379元，單顆平均94.7元。

現貨粽推薦「美味堂北臺灣香菇蛋黃粽」每包3入特價159元、「美味堂南臺灣花生肉粽」每包3入99元，一顆33元，CP值最高。「美味堂五穀蔬食粽」單包2入79元，平均一顆39.5元，解饞之餘還能兼顧荷包。

有別於全聯熱銷款以南部粽為主，大潤發以北部粽最受歡迎，觀察2024年粽子熱銷排名前五名分別為呷七碗招牌北粽、義美北部粽、石門農會十八王公粽、饗城南部金粽、義美南部粽，共計逾2萬組銷量，不僅北部粽奪下冠軍，更包辦3席名次，是名符其實的人氣王；喜歡北部粽不能錯過新品「新竹傻瓜肉粽招牌滿漢粽」使用台中新社冬菇、屏東四重溪紅仁鴨蛋、新竹黑豬肉、台東池上圓糯米，低油、低鹽，不加味精，每盒489元/5入，單顆約98元。

端午節為華人重要節慶之一，全聯端午預購即日起~5月25日網羅南北粽、粿粽、素粽、甜粽、冰粽等45款好粽，單組價格帶199~785元，平均單顆34~157元，歷年來最受消費者歡迎的名店名粽今年也不缺席，寒舍集團、呷七碗、立家、鬍鬚張、老協珍、黑橋牌、狀元油飯都來助陣，知名品牌鹹粽單組價格帶379~785元，平均單顆78~157元，換算一顆最低不到80元。5月16日~5月31日推出美味堂粽子現貨，南北粽、蔬食粽一應俱全，每包79~159元，一顆33元起，過節不傷荷包，預期今年端午整體業績可較去年成長1成。

名店名粽首推通路獨家新品「李錦記X鬍鬚張聯名XO櫻花蝦肉粽」，李錦記和鬍鬚張強強聯手，採用李錦記干貝XO醬與嚴選櫻花蝦，大火快炒拌入糯米，Q彈有勁，海味滿滿，單組785元/5入，單顆平均157元，限量1,000組；五星級名粽「寒舍梅干控肉粽」將天然日曬梅干菜以醬油慢滷，搭配控肉、鹹蛋黃、香菇、栗子，料多味美，嚐得到主廚的用心，單組459元/4入，單顆約115元，限量1,000組。高CP值名粽「寒舍水晶冰粽」主廚特調莓果、花生和蜜紅豆內餡，三款口味一次滿足，一組299元/9入，平均一顆約33.2元。

大潤發慶端午，從名店名粽、南北粽、湖州粽、客家粽、小肉粽到素粽、甜粽、冰粽和鹼粽，集結超過50款「現貨」好粽，即日起~6月1日全台門市販售，單組199~518元，單顆價格約36~133元，體貼大眾荷包再祭出雙重優惠活動，即日起~6月1日，購買型錄冷凍粽子單筆滿499元送50元現金抵用券（每人每卡期間限領2張，使用日期2025/06/02~06/19，全台限量1萬張）。此外，單筆購買粽子任三件結帳再享92折，送禮自用都划算，預期優惠活動可望帶動端午檔期業績成長1成以上。