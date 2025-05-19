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Apple Music推「療癒聲波」歌單 專注、放鬆、助眠隨選

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
環球音樂集團與Apple Music攜手打造創新的音訊療癒合輯「療癒聲波」。圖／蘋果提供
環球音樂集團與Apple Music攜手打造創新的音訊療癒合輯「療癒聲波」。圖／蘋果提供

星期一的早晨，不管你是還沒有準備好心情上班，還是想要來點音樂激發行動力，快點開這份最新歌單聽看看！Apple Music近日宣布與環球音樂集團聯手推出創新的聲音療癒合輯「療癒聲波」，結合認知科學與頂尖藝人音樂，幫助聽眾達到更清晰的專注力、更深層的放鬆與更良好的睡眠品質。此合輯系列現已於Apple Music獨家上架，為用戶帶來科學導向的全新聆聽體驗。

「療癒聲波」由環球音樂集團旗下由製作人、科學家與音訊工程師組成的Sollos團隊所打造的合輯，運用聲波、心理聲學與認知科學的力量，幫助聽眾放鬆身心或集中思緒。環球音樂集團執行副總裁暨數位長Michael Nash表示：「多年來，強化音樂在健康與福祉中的角色一直是集團的策略重點之一。」

Apple Music共同主管 Rachel Newman也表示：「Apple Music是世界許多人日常生活的一部分，我們也觀察到個人化心情歌單與全新Apple Music Chill廣播電台使用熱度非常高。很榮幸能與UMG及Sollos合作，帶來為支持心靈健康而設計的全新體驗。」

「療癒聲波」分為三大類別，包括「專注」、「放鬆」與「睡眠」，歌曲經過聲音節拍或有色噪音的強化處理，以促進特定的腦波反應。例如運用γ（Gamma）波與白噪音助於集中注意力；以θ（Theta）波引導深層放鬆；透過 δ（Delta）波與粉紅噪音則可能有助於提升睡眠品質。例如，Katy Perry的〈Double Rainbow〉夢幻版本或可幫助聽者入睡；還有Imagine Dragons的歌曲可能幫助聽者完成待辦事項。

「療癒聲波」推出同時，全新Apple Music Chill廣播電台也上線，持續播放各種音樂風格的舒緩佳作，並穿插一些充滿正念的片段，提醒聽眾抽出時間找回內心的平衡與平靜，並由主持人引導聽眾找回內心平衡。

音樂 科學家 療癒

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