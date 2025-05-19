蔡依林最新愛包是它！女王氣場波希米亞嬉皮風輕鬆駕馭

隨著最新一季的2025早秋系列Valentino Garavani Nellcôte包款亮相，范倫鐵諾（Valentino）也釋出全新廣告大片，六七零年代的波西米亞精神中汲取靈感，在攝影師Julie Greve的鏡頭下，展現一種復古個性的自由、隨性以及音樂魅力。品牌大使Freen Sarocha與蔡依林也都在不同場合的穿搭中演繹的Nellcôte自由奔放的氣息。

在創意總監 Alessandro Michele的構思下，形象廣告從上世紀六七零年代的波西米亞精神中汲取靈感，來到一個如夢似幻的草地音樂節，一群朋友慵懶地躺在草坪上，彼此擁抱、歡笑、享受音樂。畫面中瀰漫自然流露的純粹快樂，斜挎於身側、散落在人群中的 Nellcôte 包包，成為了風格表達與生活故事的無聲見證，融入一種以情感為先、風格隨之的生活方式。