蔡依林最新愛包是它！女王氣場波希米亞嬉皮風輕鬆駕馭
隨著最新一季的2025早秋系列Valentino Garavani Nellcôte包款亮相，范倫鐵諾（Valentino）也釋出全新廣告大片，六七零年代的波西米亞精神中汲取靈感，在攝影師Julie Greve的鏡頭下，展現一種復古個性的自由、隨性以及音樂魅力。品牌大使Freen Sarocha與蔡依林也都在不同場合的穿搭中演繹的Nellcôte自由奔放的氣息。
在創意總監 Alessandro Michele的構思下，形象廣告從上世紀六七零年代的波西米亞精神中汲取靈感，來到一個如夢似幻的草地音樂節，一群朋友慵懶地躺在草坪上，彼此擁抱、歡笑、享受音樂。畫面中瀰漫自然流露的純粹快樂，斜挎於身側、散落在人群中的 Nellcôte 包包，成為了風格表達與生活故事的無聲見證，融入一種以情感為先、風格隨之的生活方式。
本季，Valentino Garavani Nellcôte包在其標誌性的「嬉皮時尚」風格之上，進一步融入了更多材質與裝飾元素，帶來煥然一新的創意演繹。經典款式的斜挎包與托特包均採用柔軟麂皮打造，本季以則推出綴以刺繡鏡面、飾有幾何圖案的絢麗提花面料，以及多色珠片或精緻花環勾勒出的立體花卉刺繡款。同時，繼 2025 年春夏系列推出中號手提托特後，早秋系列進一步帶來兩款全新迷你尺寸，選用紋理細膩的小牛皮、麂皮等煥新材質，並融入如俏皮可愛的 Cherryfic 圖案等豐富刺繡細節，完整了豐富產品線。
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