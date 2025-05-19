蔡依林最新愛包是它！女王氣場波希米亞嬉皮風輕鬆駕馭

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聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Valentino Garavani Nellcôte粒面小牛皮黑色腰包。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Nellcôte粒面小牛皮黑色腰包。圖／Valentino提供

隨著最新一季的2025早秋系列Valentino Garavani Nellcôte包款亮相，范倫鐵諾（Valentino）也釋出全新廣告大片，六七零年代的波西米亞精神中汲取靈感，在攝影師Julie Greve的鏡頭下，展現一種復古個性的自由、隨性以及音樂魅力。品牌大使Freen Sarocha與蔡依林也都在不同場合的穿搭中演繹的Nellcôte自由奔放的氣息。

在創意總監 Alessandro Michele的構思下，形象廣告從上世紀六七零年代的波西米亞精神中汲取靈感，來到一個如夢似幻的草地音樂節，一群朋友慵懶地躺在草坪上，彼此擁抱、歡笑、享受音樂。畫面中瀰漫自然流露的純粹快樂，斜挎於身側、散落在人群中的 Nellcôte 包包，成為了風格表達與生活故事的無聲見證，融入一種以情感為先、風格隨之的生活方式。

本季，Valentino Garavani Nellcôte包在其標誌性的「嬉皮時尚」風格之上，進一步融入了更多材質與裝飾元素，帶來煥然一新的創意演繹。經典款式的斜挎包與托特包均採用柔軟麂皮打造，本季以則推出綴以刺繡鏡面、飾有幾何圖案的絢麗提花面料，以及多色珠片或精緻花環勾勒出的立體花卉刺繡款。同時，繼 2025 年春夏系列推出中號手提托特後，早秋系列進一步帶來兩款全新迷你尺寸，選用紋理細膩的小牛皮、麂皮等煥新材質，並融入如俏皮可愛的 Cherryfic 圖案等豐富刺繡細節，完整了豐富產品線。

Valentino Garavani Nellcôte系列包款廣告大片。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Nellcôte系列包款廣告大片。圖／Valentino提供
女星宋芸樺演繹Valentino Garavani Nellcôte包。圖／摘自宋芸樺Instagram @bravolav
女星宋芸樺演繹Valentino Garavani Nellcôte包。圖／摘自宋芸樺Instagram @bravolav
香港歌手Sammi鄭秀文演繹Valentino Garavani Nellcôte包。圖／摘自鄭秀文Instagram @sammi_chengsauman
香港歌手Sammi鄭秀文演繹Valentino Garavani Nellcôte包。圖／摘自鄭秀文Instagram @sammi_chengsauman
品牌大使Jolin 蔡依林演繹Valentino Garavani Nellcôte包。圖／摘自蔡依林Instagram @jolin_cai
品牌大使Jolin 蔡依林演繹Valentino Garavani Nellcôte包。圖／摘自蔡依林Instagram @jolin_cai
Valentino Garavani Nellcôte多色迷你刺繡購物包。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Nellcôte多色迷你刺繡購物包。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Nellcôte大型緹花購物包。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Nellcôte大型緹花購物包。圖／Valentino提供
美國超模Bella Hadid演繹Valentino Garavani Nellcôte包。圖／Valentino提供
美國超模Bella Hadid演繹Valentino Garavani Nellcôte包。圖／Valentino提供
韓國藝人金珍映DEX演繹Valentino Garavani Nellcôte包。圖／摘自金珍映Instagram @dex_xeb
韓國藝人金珍映DEX演繹Valentino Garavani Nellcôte包。圖／摘自金珍映Instagram @dex_xeb
Valentino Garavani Nellcôte系列包款廣告大片。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Nellcôte系列包款廣告大片。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Nellcôte米色幾皮肩背包裝飾流蘇。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Nellcôte米色幾皮肩背包裝飾流蘇。圖／Valentino提供
品牌大使Freen Sarocha演繹Valentino Garavani Nellcôte包。圖／Valentino提供
品牌大使Freen Sarocha演繹Valentino Garavani Nellcôte包。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Nellcôte米色麂皮購物包。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Nellcôte米色麂皮購物包。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Nellcôte流蘇小型肩背包。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Nellcôte流蘇小型肩背包。圖／Valentino提供

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